Chồng bắt quả tang vợ vào nhà người tình hú hí

Ngày 6-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án năm năm tù đối với Nguyễn Văn Huệ (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội giết người.



Tại phiên phúc thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm án, phía nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng án và tăng bồi thường.



Bị cáo Huệ giờ tòa nghị án.

HĐXX bác kháng cáo của phía gia đình nạn nhân đề nghị tăng án và bồi thường vì án sơ thẩm đã hợp tình hợp lý…

Theo hồ sơ, ngày 19-9-2015, Huệ uống cà phê với vợ trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau đó vợ nói về Long An thăm con riêng.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Huệ lén đi theo và thấy vợ vào nhà của Lê Trọng Nghĩa ở ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi (TP Tân An, Long An) rồi đóng cửa lại.

Huệ đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua một con dao rồi leo rào vào nhà Nghĩa. Phát hiện vợ đang quan hệ tình cảm với Nghĩa trong nhà, Huệ la lên liền bị Nghĩa xông tới hành hung. Né được, Huệ đã rút dao tấn công khiến Nghĩa bị trọng thương.

Sau đó công an đến hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, tước đoạt trái phép tính mạng của người khác nên cần xử phạt nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy nạn nhân cũng có một phần lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.