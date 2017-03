Chồng bị mệt, nhờ vợ đi giao 'hàng' giùm rồi cả hai vào tù

HĐXX nhận định các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân cũng như khai báo thành khẩn nên đã quyết định hình phạt nhẹ hơn so với mức công tố đề nghị (Phú tù chung thân, Ngân từ 10 đến 12 năm tù).



Phú và Ngân lúc tòa nghị án. Ảnh: HY

Trưa 20-5-2015, trước một căn nhà trên đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, công an bắt quả Ngân đang tàng trữ ma túy bán cho người khác với trọng lượng khoảng hơn 83 g (theo kết luận giám định). Từ đây, công an cũng bắt giữ Phú và khám xét nơi ở thuê của vợ chồng Phú - Ngân, thu giữ thêm 17 gói heroin có trọng lượng hơn 132 g.



Quá trình điều tra, Phú thừa nhận chung sống như vợ chồng với Ngân và bắt đầu bán ma túy từ một tháng trước. Nguồn ma túy mua từ NTT (quận 4, là bị can trong một vụ án khác). T. giao "hàng" cho Phú bán với tiền công là bán được 100 g ma túy đá sẽ được 1 triệu, một viên thuốc lắc được 10.000 đồng.

Phú thừa nhận bán được tám lần, mỗi lần 300 g ma tuý đá. Vào ngày bị bắt, có người gọi điện mua 55 triệu đồng tiền ma túy, Phú đồng ý và hẹn điểm giao. Tuy nhiên, do mệt không đi được nên Phú nhờ Ngân đi giao dùm.

Qua điều tra, người bán ma túy cho Phú giao cho khách không thừa nhận vụ việc, ngoài lời khai của Phú không có chứng cứ gì khác nên chưa thể truy cứu trách nhiệm hình sự người này.