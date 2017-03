Chồng chở vợ đi... bán dâm hàng ngày và 20 năm tù tội giết người

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu (ba tiền án) phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên xử nghiêm.



Theo hồ sơ, Phong và Trần Thị Ngọc Oanh sống chung như vợ chồng, có một người con. Cả hai thuê phòng trọ ở huyện Hóc Môn. Từ tháng 6-2015, Phong thường chở Oanh đi... bán dâm ở khu vực quận 12.





Bị cáo đang nghe tòa tuyên án



Tối 12-8-2015, Phong chở vợ "đi làm". Khi Oanh đứng đợi khách, Phong dựng xe cách đó 50 m chờ vợ. Một lát sau, anh L. chạy xe đến hỏi mua dâm. Oanh nghi ngờ anh L. là công an nên từ chối và bỏ đi. Anh này xuống xe đuổi theo, giở trò sàm sỡ. Oanh tri hô hiếp dâm thì bị L. đánh túi bụi vào mặt.



Thấy vợ bị đánh, Phong lao tới đánh nhau với L. Trong lúc đánh nhau Phong cầm dao bấm đâm rúng ngực đối thủ.



Nạn nhân bỏ chạy một quãng thì được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không may tử vong trước khi đến bệnh viện.



Còn Phong chở vợ về nhà băng bó vết thương, giấu hung khí rồi bỏ trốn. Hai ngày sau, Phong đến công an tự thú.