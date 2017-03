Chồng đang ở tù, vợ buôn ma túy, lĩnh 15 năm tù

Theo hồ sơ, Thu có ba người con và bản thân Thu từng có tiền án bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù trở về nhà thì chồng của Thu là Nguyễn Văn Hòa đã đi tù ở tỉnh Quảng Bình về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Bị cáo Lô Thị Thu.

Sáng 9-9, Thu đang ngồi trước cửa nhà nhìn lên núi thì nhận được điện thoại của người nam thanh niên giới thiệu tên Cả hỏi mua heroin. Qua trao đổi điện thoại, Thu đồng ý bán một cây heroin giá 25 triệu đồng, khi nào có "hàng" sẽ gọi Cả đến lấy.

Chiều cùng ngày, Thu hỏi Hoàng Văn Tuyên (trú xã Lượng Minh) "có heroin bán không, có người đang hỏi mua". Đến 20 giờ đêm 9-9, Tuyên đưa đến cho Thu một cây heroin và nói chưa cân trọng lượng, giá 22 triệu đồng. Thu nhận cây heroin trên và nói "khi nào bán được thì Thu trả lại tiền".



Khoảng 1 giờ sáng 10-9, Cả đến nhà Thu để giao dịch mua cây heroin thì Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Đồn công an Thủy điện Bản Vẽ, Công an huyện Tương Dương vây bắt. Tuy nhiên, Cả lợi dụng đêm tối đã trốn thoát. Còn Thu bị bắt quả tang cùng với tang vật một cây heroin (trọng lượng 34,74 g).

Theo lời khai của Thu, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tuyên nhưng Tuyên không có mặt tại địa phương nên cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau. Đối với Cả do không xác định được lai lịch, địa chỉ nên không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Tại phiên tòa, Thu thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. HĐXX sơ thẩm nhận định Thu nhận thức được pháp luật, biết tác hại của ma túy, chưa xóa được án tích lại tiếp tục có hành vi phạm tội nên cần xử phạt nghiêm minh.