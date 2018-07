Chủ cơ sở Mầm Xanh hành hạ trẻ lãnh 3 năm tù

Nhận định của tòa HĐXX nhận định các bị cáo thừa nhận hành vi đánh đập trẻ như cáo trạng, đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội hành hạ người khác. Lời khai tại tòa phù hợp với bản tự khai và với nội dung trong các video do báo Tuổi Trẻ cung cấp được các bị cáo xác nhận. Về vai trò, bị cáo Linh là chủ cơ sở, trực tiếp quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc và đã nhiều lần đánh đập trẻ. Bị cáo không thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp khi nhận giữ cả những trẻ dưới ba tuổi. Linh đã dùng tay, chân, muỗng múc canh, cây nhôm, vung nồi, can nhựa, thậm chí cả dao để đe dọa, chửi bới và đánh. Bị cáo đã trực tiếp đánh 14 trẻ và diễn ra trước mặt các cháu khác liên tục nhiều ngày. Tuy bị cáo không thừa nhận đã chỉ đạo Đào và Huỳnh đánh trẻ nhưng căn cứ vào lời khai và các chứng cứ xác định nếu chủ cơ sở không cho phép thì nhân viên sẽ không dám làm. Do đó, ngoài trực tiếp đánh đập, Linh còn chỉ đạo các bị cáo khác làm theo gây ra sự đau đớn về thể xác và sự khiếp sợ về mặt tinh thần đối với các trẻ. Vì vậy cần áp dụng hình phạt cao nhất của khung hình phạt. Hai bị cáo Đào và Huỳnh đóng vai trò là đồng phạm giúp sức của Linh, cũng dùng các vật dụng đánh các trẻ nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn. Theo HĐXX, hành vi của ba bị cáo gây đau đớn về thể xác và tinh thần cho trẻ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hoàn cảnh bị cáo Linh khó khăn; Huỳnh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, là lao động chính trong gia đình; Đào phạm tội trong khi mang thai, hiện đang nuôi hai con nhỏ nên giảm nhẹ một phần hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX quyết định công nhận thỏa thuận của Linh để bồi thường theo yêu cầu của các bị hại.