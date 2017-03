Chú rể Đài Loan bị phạt tù chung thân vì giết vợ

Ngày 30-10, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lee Ya Te (72 tuổi, người Đài Loan) tù chung thân về tội giết người (giết vợ mới cưới được sáu tháng là bà LMH, 48 tuổi. Ngoài ra tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại tổng cộng hơn 110 triệu đồng.



Tòa tuyên án. Do sức khỏe yếu nên khi nghe tòa tuyên phạt, phải có hai người hỗ trợ bị cáo mới đứng dậy được. Ảnh: N.NAM

Theo tòa, bị cáo Lee Ya Te khi nhập cảnh vào Việt Nam đã không tuân thủ pháp luật Việt Nam, không tôn trọng người Việt Nam. Bị cáo bị bắt quả tang khi phạm tội, có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy hành vi phạm tội của bị cáo, phạm tội ngay trong khu dân cư đông đúc, bị phát hiện nhưng bị cáo không đầu thú mà còn cố tình trốn tránh. Trước đó hai tháng, bị cáo còn đổ nước sôi lên người bị hại, cầm dao dọa cắt cổ bị hại ngay trước mặt những người thân trong gia đình bị hại, đồng thời còn đe dọa giết những người này. Mức độ bạo hành ngày càng tăng, thiệt hại gây ra ngày càng lớn, mức độ nguy hiểm, tính ngông cuồng ngày càng cao. Hành động như vậy với phụ nữ là tàn ác, không còn tính người. Người phụ nữ đã bị hành hạ như vậy không thể là vợ - người có quan hệ hôn nhân với bị cáo. Nhà nước Việt Nam chỉ thừa nhận quan hệ hôn nhân dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tiến bộ, cùng hướng tới xây dựng cuộc sống hạnh phúc chung, phù hợp với pháp luật và văn hóa truyền thống của dân tộc. Không thể dùng tiền để mua, không thể dùng bạo lực để cưỡng ép hôn nhân… Các kết quả khám nghiệm cho thấy trên người bị hại có 10 vết thương với nhiều vết chí mạng. Bị hại bị bất ngờ về hành động của bị cáo nên không kịp chống đỡ.



Người phiên dịch đọc lại cho bị cáo nghe quan điểm luận tội của đại diện VKS. Ảnh: N.NAM

Bị cáo đã chuẩn bị ba cây dao cho kế hoạch phạm tội. Những thứ này không được mang theo hành lý khi đi máy bay nên không thể mang về Đài Loan như bị cáo khai. Hơn nữa đây cũng không phải vật quý hiếm. Những nhát đâm đều tập trung vào ngực và bụng. Nếu như muốn nói chuyện, muốn thuyết phục thì không bao giờ bị cáo quay về khách sạn lấy túi xách bên trong có ba cây dao. Trước đó, bị cáo cũng đã dùng dao kề cổ dọa giết bị hại.

Bị cáo đã nhập cảnh vào Việt Nam, mang danh nghĩa là chồng, bị cáo đã giết một người phụ nữ Việt Nam trên đất nước Việt Nam. Lý do là người phụ nữ này không chấp nhận cuộc sống và sinh hoạt trong khuôn khổ cuộc sống gia đình bị cáo, không phục tùng bị cáo. Bản thân bị cáo đã thực hiện việc ly hôn với người vợ thứ hai khi người này bỏ trốn khỏi gia đình. Đến người phụ nữ Việt Nam thì bị cáo tước đoạt sinh mạng. Bị cáo thể hiện tính khí hết sức hung hăng và tàn ác khi thực hiện tội phạm. Khi phạm tội thì trốn tránh và tỏ ra hết sức ngoan cố và hung hăng. Truy tố bị cáo về tội giết người có tính chất côn đồ là có căn cứ. Ngoài ra bị cáo còn thực hiện tội phạm một cách man rợ gây cảm giác thê thảm và ghê rợn. Đối với bị cáo cần áp dụng mức hình phạt nghiêm mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa. Đồng thời, quy định pháp luật nhà nước Việt Nam khi lượng hình có xem xét thái độ khai báo thật thà có mức độ của bị cáo, tuổi cao, sức khỏe yếu.



Bị cáo Lee Ya Te thường xuyền xin ra ngoài đi vệ sinh vì cho rằng mình có bệnh đi tiểu không kiểm soát được. Ảnh: N.NAM

Trước đó, tại tòa, bị cáo cho rằng mình giết vợ là do nông nổi nhất thời chứ không phải có tính chất côn đồ như cáo trạng truy tố. Bị cáo đòi tiền là tiền vợ lấy mà không được sự đồng ý của bị cáo chứ không phải tiền sính lễ.

Bị cáo không chấp nhận bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho đại diện gia đình bị hại (cha, mẹ vợ) với lý do bị cáo cũng là người bị hại vì vợ bị cáo đã lừa dối tình cảm và gạt tiền của bị cáo (?!). Bị cáo khai lúc đó hoảng loạn nên không nhớ đã đâm vợ vào đâu và khi nào dừng tay. Chỉ nhớ có người đánh vào hai cánh tay thì bị cáo mới bừng tỉnh. Ba cây dao nằm trong bộ dao bị cáo mua ở Việt Nam vì thấy rẻ quá, chỉ có 100 đài tệ trong khi mua ở Đài Loan là 500 đài tệ nên bị cáo có ý định mua về gọt trái cây!





Trong phần tranh luận, bị cáo xin tòa xử cho bị cáo hai năm tù để bị cáo về Đài Loan chữa bệnh... Ảnh: N.NAM

Lời nói sau cùng, bị cáo xin tòa xử hai năm tù để về Đài Loan chữa bệnh vì hiện bị cáo bị bệnh tiểu đường, chân đau phải nhập viện mổ, có bệnh đi tiểu không kiểm soát được.

Cha bị hại có mặt tại tòa cho biết theo lời kể của con ông thì bị cáo coi con ông không phải là vợ mà như người ở. Con ông về Đài Loan phải lên đồi hái quả vất vả, bị muỗi cắn không chịu được. Một tuần bị cáo chỉ cho con ông tiền mua sáu cái tàu hũ và hai cái bắp cải. Con ông ăn chay trường nên nếu chỉ ăn rau không thì sót ruột nên có bữa nấu chuối ăn mà bị cáo thấy liền tắt bếp ga vì sợ hao ga, xem tivi thì tắt tivi vì sợ hao điện… Bị cáo không những keo kiệt mà còn ác độc. Lần đầu tạt nước sôi vào con tôi, kề dao dọa giết rồi còn đòi giết cả cha mẹ vợ nếu không khuyên nhủ vợ về. Bị cáo nói giết là giết mà không nghĩ đến ai… Đề nghị tòa xử nghiêm theo pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo hồ sơ, Lee Ya Te (tên tiếng Việt là Lý Á Đức) kết hôn với bà LMH ngày 19-8-2013. Sau khi kết hôn bà H. về Đài Loan sống chung với chồng. Do chồng đối xử không tốt nên hết thời gian tạm trú tại Đài Loan bà H. về Việt Nam luôn mà không trở lại nữa. Đức liên lạc với vợ không được nên quyết định sang Việt Nam tìm vợ. Lần đầu vào ngày 1-3, Đức tới nhà cha mẹ vợ ở Hậu Giang khuyên vợ về nhưng bà H. không đồng ý. Đức lấy nước sôi đổ lên người và dùng dao khống chế đe dọa giết bà H. dẫn đến gây thương tích cho bà H. Vụ việc được Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang thụ lý giải quyết nhưng bà H. đã làm đơn bãi nại không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Lee Ya Te. Công an đã phạt hành chính Đức với số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác. Sau đó Đức bỏ về Đài Loan.

Hai tháng sau, Đức sang Việt Nam tìm đến chỗ ở của bà H. ở TP Cần Thơ nhưng không gặp ngay mà đến chiều mới gặp. Đức khuyên vợ về chung sống không được. Đức hỏi vợ có chồng Việt Nam rồi phải không thì bà H. trả lời có. Đức liền lấy dao chuẩn bị sẵn trong túi xách, đâm nhiều nhát vào người bà khiến bà H. tử vong trước khi vào bệnh viện cấp cứu.

Kết luận giám định cho thấy bà H. chết do choáng mất máu cấp, sau đứt thủng đa nội tạng vùng ngực, bụng do vật sắc nhọn gây ra.