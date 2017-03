Chủ thầu xây dựng bị bắt sau 12 năm giết người

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tuyên phạt bị cáo Trương Chí Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) 14 năm tù về tội giết người.



Theo cáo trạng, vào ngày 2-4-2005, sau khi đã uống rượu, nghe Bùi Ngọc Tú kể lại chuyện mâu thuẫn với Võ Hồ Hạnh Nhân (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa), Hiếu đã rủ Tú, Trương Chí Hạnh (em trai Hiếu), Hồ Xuân Sỹ, Hoàng Sơn Thái, Nguyễn Duy Phương, Phạm Thái Hà, Lê Tiến Dũng, Vy Sơn Hải đi tìm Nhân đánh.



Trương Chí Hiếu. Ảnh: CTV

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi hai bên gặp nhau, nhóm của Nhân cầm hung khí đuổi đánh nhóm Hiếu thì nhóm Hiếu chạy đi tìm hung khí đánh trả. Hậu quả từ trận hỗn chiến khiến anh Lộc tử vong, còn Nhân bị thương tích nhẹ. Hiếu và Hạnh nhanh chân bỏ trốn.

Bốn năm sau khi gây án, lực cảnh sát truy nã Công an tỉnh Đồng Nai đã đưa Hạnh ra ánh sáng còn Hiếu vẫn lẩn trốn biệt tăm.

Hiếu trốn lên Tây Ninh đổi tên thành Quý và được người dân địa phương gọi bằng những cái tên thân mật là Quý “Lù”, Quý “Mập”.

Hiếu cũng đã lập gia đình và có 2 con. Với tay nghề khá trong lĩnh vực xây dựng, Hiếu đã trở thành một thầu xây dựng có tiếng ở Tây Ninh. Với vỏ bọc chủ thầu xây dựng đang ăn nên làm ra, có quan hệ tốt với chính quyền và người dân địa phương, Hiếu không bị ai nghi ngờ là kẻ trốn truy nã về hành vi giết người.

Trong năm 2016 và đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát truy nã thuộc Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được Hiếu về quy án.

Cụ thể, 7 giờ 30 ngày 16-8-2016, tổ trinh sát tầm nã thuộc Phòng PC52 Công an Đồng Nai đã đến công trường xây dựng một ngồi chùa ở TP.Tây Ninh để thực hiện lệnh bắt giữ Hiếu. Tại đây, vừa thấy chủ thầu Hiếu đến công trường chỉ đạo công nhân xây dựng, các trinh sát đã tiếp cận và mời đối tượng về trụ sở công an gần nhất làm việc. Tại cơ quan công an, Trương Chí Hiếu đã cúi đầu thừa nhận gây ra vụ giết người hơn 12 năm trước.

Trước đó, các bị cáo: Tú, Hạnh, Thái, Hải, Sỹ, Hà, Dũng và Phương đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt mỗi người từ 4-10 năm tù. Riêng Nhân bị xử phạt 12 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng.