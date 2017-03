Chủ tiệm hớt tóc 'chiều khách' đến Z

Tại phiên xử, bị cáo mong toà cho hưởng án treo vì có ba con nhỏ, nhỏ nhất 33 tháng nếu đi tù không ai chăm sóc nhưng HĐXX xét thấy án sơ thẩm đã xem xét thoả đáng nên bác đề nghị trên.

Bị cáo Loan lúc chờ toà nghị án.



Trưa ngày 15-10-2014, công an kiểm tra hành chính phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ tại phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân). Từ lời khai của những người này, công an tiến hành kiểm tra tiếp tiệm hớt tóc Thảo Vy cùng phường và phát hiện Loan đang bán dâm. Tại cơ quan điều tra, ba khách mua dâm khai rủ nhau đến tiệm hớt tóc do Loan làm chủ để mua dâm. Loan điều động cho hai người đến nhà nghỉ bán dâm với giá 400.000 đồng/ lần, riêng Loan thì "phục vụ" một khách ngay tiệm với giá 700.000 đồng.

Loan khai nhận đầu năm 2013 thuê nhà để mở tiệm hớt tóc trên và có đăng ký kinh doanh cắt tóc, làm đầu, gội đầu và buôn bán cà phê. Trong thời gian này, có một số khách nam có nhu cầu kích dục tại chỗ nên Loan "chiều" với giá 100.000 đồng một lần. Đến tháng 9-2014, Loan quan biết với hai gái bán dâm trên và thoả thuận nếu khách có yêu cầu mua dâm thì sẽ gọi. Mỗi lần bán dâm, hai người này sẽ chia cho Loan 100.000 đồng.