Chủ tọa phản ứng vì cho rằng luật sư ví HĐXX là… bò

Tại phiên tòa, luật sư (LS) Huỳnh Phước Hiệp - bào chữa cho bị cáo Sơn nhắc lại đề nghị với HĐXX trong phiên tòa ngày 8-6. Cụ thể LS Hiệp nêu: “Phần tranh luận ngày hôm trước, LS có đọc bản tường trình của ông C. (nguyên lãnh đạo VKS huyện An Phú - vì bị hại L. có lời khai liên quan đến ông C.) gửi cho Thanh tra VKSTC và đã làm đơn yêu cầu tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung đưa ông C. vào vụ án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời giải quyết việc ông C., ông Vũ (Phó Công an huyện An Phú) không vô tư, khách quan khi tiến hành tố tụng vụ án. Đến nay, tòa án không xem xét và đến ngày nay KSV cũng không có quan điểm tranh luận về vấn đề này”.

LS bào chữa cho ông Sơn nêu quan điểm tiếp: Ông Sơn không có hành vi phạm tội và không gây hậu quả. Trường hợp bắt quả tang hoặc tinh trùng trong người bị hại là tinh trùng của bị cáo hoặc bị cáo nhận tội. Hay như bị cáo Bạo thì kết quả xét nghiệm ADN phù hợp với con bị hại L. mới là có hậu quả.

Trong lúc LS đang phát biểu quan điểm bào chữa cho bị cáo Sơn thì bị thẩm phán chủ tọa cắt ngang. LS phản ứng lại rằng nếu ngắt ngang giữa chừng lời tranh luận thì HĐXX sẽ không hiểu ý của LS trình bày. LS Hiệp đưa ra ví dụ: Nếu như câu nói “rắn là một loài bò sát không chân” mà bị ngắt ngang thành “rắn là một loài bò” thì hiểu sai ý người khác.

Chủ tọa HĐXX phản ứng: “Tôi đề nghị LS không được so sánh HĐXX với loài bò”. Lúc này LS Hiệp giải thích là chỉ đưa ra ví dụ về câu nói trên nếu bị ngắt giữa chừng thì câu trên bị hiểu sai. Thẩm phản chủ tọa phiên tòa lúc này đề nghị LS tiếp tục tranh luận.



Quang cảnh phiên tòa

Trước đó, tại phiên tòa ngày 8-6, ở phần thủ tục, LS bào chữa cho bị cáo Sơn có đề nghị HĐXX xem các quyết định ủy nhiệm phân công KSV tham gia kiểm sát vụ án, triệu tập thêm người làm chứng chưa được lấy lời khai tại giai đoạn điều tra… LS đề nghị phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, sau khi HĐXX hội ý vẫn tiếp tục phiên tòa.

Vụ án này trong quá trình điều tra, truy tố hơn 4 năm, các cơ quan tố tụng chỉ truy tố bị can Bùi Văn Sơn về tội giao cấu với trẻ em. Đến tháng 3-2016, cơ quan điều tra mới khởi tố thêm bị can Bạo. Suốt quá trình điều tra và khi trình bày tại tòa, bị hại L. luôn khẳng định chỉ quan hệ duy nhất với bị can Sơn.

Cáo trạng cho rằng bị can Sơn đã nhiều lần dụ dỗ em HTTL (dưới 16 tuổi, làm nghề bán vé số) để quan hệ tình dục. Đồng thời vào khoảng đầu năm 2012, em L. cũng có quan hệ tình dục với Bạo. Kết quả giám định ADN mới nhất đã xác định Bạo là cha của đứa con do L. sinh ra.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...