Chủ vườn điều đâm chết trộm, bị 10 năm tù

Theo HĐXX, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, gia đình đã bồi thường 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả, người bị hại cũng có lỗi nên chỉ phạt như trên.

Hòa là chủ một vườn điều tại xã Xuân Trường (Xuân Lộc). Tháng 2-2016, vườn điều của Hòa thường bị mất trộm nên Hòa đã trình báo công an xã. Rạng sáng 28-2, Hòa vào vườn điều canh bắt trộm, mang theo cây ba chĩa (cán tre, chĩa bằng sắt dài 14 cm) để phòng thân. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, phát hiện NTD nhặt trộm hạt điều, Hòa rút chìa khóa xe máy của D. Lúc hai bên giằng co, Hòa dùng chĩa đâm D. Khi D. ngã xuống, Hòa gọi người nhà báo công an rồi đưa D. đi cấp cứu nhưng D. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, phía gia đình nạn nhân đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng bị cáo còn có đồng phạm, mặt khác nạn nhân không có hành vi ăn trộm. Tuy nhiên, đại diện VKS và HĐXX đã bác bỏ những lập luận này.