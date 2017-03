Chưa giao con đã kiện giành con

Phải chấp hành nghiêm bản án Năm 2010, chị C. và anh L. cưới nhau, có với nhau hai con trai. Năm 2015, chị C. nộp đơn xin ly hôn tại TAND huyện Nhà Bè (TP.HCM). Tháng 6-2015, tòa này xử sơ thẩm, ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa hai người. Về con chung, tòa giao cháu nhỏ chưa đủ ba tuổi cho chị C. nuôi, cháu lớn hơn năm tuổi cho anh L. nuôi. Sau đó, anh L. kháng cáo lên TAND TP.HCM xin nuôi cả cháu nhỏ nhưng bị bác đơn. Tháng 12-2015, Chi cục THA dân sự huyện Nhà Bè đã ra quyết định THA. Ngày 13-1-2016, chấp hành viên tổ chức việc giao nhận con nhưng anh L. thông báo cháu lớn bị bệnh và xin hoãn. Ngày 29-1, hết thời gian xin tạm hoãn, chấp hành viên không tổ chức việc giao nhận con với lý do anh L. có đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con và đã được TAND huyện Nhà Bè nhận đơn. Chị C. khiếu nại. Chi cục THA huyện Nhà Bè thừa nhận việc ngưng THA với lý do trên là không có cơ sở nên tiếp tục thi hành. Cơ quan THA cho biết nếu trong quá trình THA mà anh L. không giao con thì sẽ tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên đến nay, việc cưỡng chế vẫn không thành và chị C. vẫn phải tiếp tục chờ. Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, nhiều thẩm phán cho biết khi nộp đơn thay đổi quyền trực tiếp nuôi con, nhiều người giấu tình trạng chưa THA giao con theo bản án tòa tuyên có hiệu lực trước đó. Vì vậy, tòa án nơi nhận đơn xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con có thể không nắm được nên mới thụ lý, chỉ khi thẩm phán được phân công giải quyết mời các bên đến làm việc mới rõ sự tình. Trong trường hợp này, thông thường các tòa sẽ ra quyết định đình chỉ, trả lại đơn khởi kiện hoặc nếu tòa sơ thẩm có lỡ xử chưa hợp lý thì tòa phúc thẩm sẽ điều chỉnh lại cho công bằng. Bởi lẽ đúng là sau khi ly hôn, khi cần thiết vì lợi ích của trẻ thì cha, mẹ có quyền nộp đơn yêu cầu tòa thay đổi người trực tiếp nuôi con nhưng bản án trước đó phải được các bên đương sự chấp hành nghiêm túc.