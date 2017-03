Chưa thể kết luận vụ công an bị tố trục lợi bảo hiểm

Liên quan đến vụ “Tạm đình chỉ công tác trung tá công an bị tố trục lợi bảo hiểm”, ngày 16-1, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết đến nay Thanh tra Công an tỉnh Hậu Giang vẫn chưa chính thức có báo cáo lãnh đạo công an tỉnh, cũng như chưa có kết luận chính thức về vụ việc.

Hiện Trung tá Thắng, người bị tố cáo trục lợi tiền bảo hiểm của Bảo Việt tỉnh Hậu Giang, tiếp tục bị tạm đình chỉ công tác thêm 20 ngày, kể từ ngày 10-1. Một lãnh đạo PC49 Công an tỉnh Hậu Giang đã xác tín thông tin trên.

Trong khi trước đó, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và là người được giao trách nhiệm chỉ đạo xử lý vụ việc cho biết: “Vụ việc đang tiếp tục được thanh tra công an tỉnh khẩn trương làm rõ. Đến nay chưa có kết luận chính thức vì còn chờ thêm ý kiến từ phía Bảo Việt. Khi đó sẽ thông tin công khai với báo chí”.





Khi PV đặt vấn đề Bảo Việt Hậu Giang đã xác minh và khẳng định vụ việc chị TTLA tố cáo ông Thắng là đúng, Bảo Việt đã làm việc với ông Thắng và ông này cũng đã thừa nhận, vậy còn vấn đề gì để hỏi thêm, Đại tá Lắm nói vẫn còn vấn đề để hỏi và đến nay vẫn chưa quá thời hạn giải quyết đơn tố cáo theo quy định.

Trước đó, ngày 11-12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Thắng để làm rõ nội dung đơn của chị TTLA (ngụ Cần Thơ).

Theo đơn, chị A. cho biết rạng sáng 27-11-2012, chị nhận tin ông Thắng nhậu say, lái ô tô Camry biển số 95L-8888 lao xuống sông Cần Thơ Bé (quận Thốt Nốt). Do là chỗ thân tình, chị A. đứng ra nhận là người lái chiếc ô tô nói trên thay cho ông Thắng. Sau này, Bảo Việt Hậu Giang chi trả hơn 343 triệu đồng cho ông Thắng theo hợp đồng bảo hiểm.

Lý giải việc gần ba năm sau mới “tố’ vụ việc, chị A. cho rằng “thấy việc làm của mình là chưa đúng” nên quyết định nói ra sự thật để cơ quan bảo hiểm thu hồi lại số tiền bị trục lợi.

Ngày 22-10, Bảo Việt Hậu Giang có công văn trả lời chị A., khẳng định nội dung chị này tố cáo là đúng... đồng thời gửi hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Hậu Giang.