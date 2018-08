Chưa tuyên án được vụ anh đập máy in của em trai

TAND thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ số tiền thiệt hại vụ Phạm Văn Đức (41 tuổi) bị truy tố về tội huỷ hoại tài sản theo khoản 1, điều 143 BLHS sửa đổi bổ sung năm 2009 (có mức hình phạt cao nhất đến ba năm tù).

Lý do tại tòa bị cáo Đức cho rằng kết quả định giá cao, trong khi người bị hại lại cho rằng kết quả định thấp hơn mức thiệt hại thực tế mà bị cáo đã gây ra.

Đập phá tài sản của em

Theo hồ sơ, khách sạn Thanh Bình (tọa lạc tại số 67, đường Thống Nhất, khu phố 9, phường Phước Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) được công ty TNHH TM-DV-Tin học NAVITECH có trụ sở chính tại TP.HCM, đại diện theo ủy quyền là ông Phạm Trọng Hiếu thuê lại của chủ sở hữu hợp pháp là bà Phạm Thị Tuyết Minh (chị gái ông Hiếu, hiện đang định cư tại Mỹ). Thời hạn thuê là 5 năm từ ngày 1-1-2015 đến ngày 1-1-2020 và có đăng ký hoạt động kinh doanh lưu trú.



Công an làm việc tại hiện trường ngay sau khi xảy ra sự việc . Ảnh:CTV

Do nghi ngờ cha ruột bị em ruột là ông Hiếu đuổi ra khỏi nhà nên khoảng 13h ngày 9-5-2017, bị cáo Đức đến khách sạn để nói chuyện với Hiếu. Hai bên lời qua tiếng lại cự cãi, do bị cáo Đức không kiềm chế được bản thân nên đã hất và đập phá toàn bộ đồ dùng trên bàn lễ tân.



Kết quả là làm hư hỏng toàn bộ một máy tính tiền, 1 màn hình máy tính hiệu LG, 1 cái ghế bằng gỗ để oppic và làm rớt máy tính xác tay hiệu HP, bàn phím, con chuột xuống nền nhà. Thấy vậy, anh Hiếu bỏ chạy ra ngoài thì bị cáo Đức tiếp tục cầm chiếc máy in màu hiệu EPSON bên trong có 4 bình mực ném về phía anh Hiếu làm máy in rớt xuống đất.

Theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã La Gi xác định tổng thiệt hại các thiết bị đồ dùng do bị cáo gây ra là 7,7 triệu đồng.

Ngày 28-8-2017, Cơ quan CSĐT Công an thị xã La Gi khởi tố bị can đối Đức về hành vi hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng của VKSND TX La Gi, quá trình điều tra, ban đầu bị cáo thừa nhận những tài sản mình đập phá là thuộc sở hữu hợp pháp của anh Hiếu, nhưng sau đó thay đổi lời khai.

Bị cáo cung cấp cho CQĐT một số tài liệu như hợp đồng thuê khách sạn Thanh Bình của cha mẹ ruột mình trong thời hạn 30 năm kể từ năm 2011 đến 2041. Bị cáo Đức lập luận rằng mình đập phá tài sản của mình chứ không phải của ông Hiếu.

Đề nghị phạt án treo

Tuy nhiên cáo trạng cho rằng bị cáo đã không cung cấp được hóa đơn chứng từ mua sắm tài sản. Mặt khác khách sạn Thanh Bình đã được chủ sở hữu hợp pháp là cha mẹ bị cáo tặng cho con gái ruột là bà Phạm Thị Tuyết Minh vào năm 2014 (đã sang tên hợp pháp đúng thủ tục cho bà Minh) sau đó bà Minh cho ông Hiếu thuê lại để kinh doanh khách sạn.

Về phần mình ông Hiếu khẳng định các tài sản trên là của ông mua và đã cung cấp đầy đủ cho CQĐT các hóa đơn, chứng từ mua sắm thiết bị để chứng minh những tài sản bị đập phá là của mình. Theo lời khai của những nhân chứng là nhân viên khách sạn Thanh Bình thì ông Hiếu là chủ khách sạn và trực tiếp quản lý, trả lương cho người lao động từ 2014 đến nay.



Bị hại Phạm Trọng Hiếu. Ảnh: CTV

Tại bản kết luận điều tra số 09/KL ngày 20-12-2017 của cơ quan CSĐT công an thị xã La Gi cũng khẳng định, trong quá trình điều tra bị can Đức khai báo không trung thực cho rằng các tài sản trên thuộc sở hữu của mình.



Bị can đã không ăn năm hối cải về hành vi phạm tội của bản thân mà khăng khăng bao biện cho rằng tài sản trong khách sạn là của mình. Về trách nhiệm dân sự trong suốt quá trình điều tra bị can cũng không có động thái nào khắc phục hậu quả do mình gây ra. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đề nghị quá trình truy tố và xét xử xem xét.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung ngày 15-3 mới đây CQĐT cho rằng đối với chiếc máy tính tiền là tài sản thuộc sở hữu của Ngân hàng TM Công thương chi nhánh Bình Thuận giao cho ông Hiếu sử dụng quản lý, bị cáo đã làm hư hỏng thiệt hại là 4,4 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra bị cáo Đức yêu cầu thay đổi điều tra viên nhưng xét thấy không có căn cứ. Ngoài ra Đức không ăn năn hối lỗi về hành vi của mình đã gây ra còn quanh cho chối tội.

Về trách nhiệm dân sự theo ủy quyền của công ty TNHH TM-DV-Tin học NAVITECH ông Hiếu yêu cầu bị cáo phải bồi thường tài sản bị thiệt hại và các thiệt hại giám tiếp khác tổng cộng là hơn 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây KSV giữ quyền công tố tại tòa vẫn giữ quan điểm của cáo trạng đã truy tố, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đức từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ vấn đề thiệt hại tài sản trong vụ án.