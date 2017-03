Chứng cứ yếu, khó kết án đánh người

Không nhận tội từ đầu Theo Đàm Thuận Thao, ngay từ khi bị khởi tố (tháng 4-2014), bị can này đã không nhận có hành vi dùng dùi đục để đánh bà Hoa gây thương tích như CQĐT, VKS quy kết. Làm việc với các cơ quan tố tụng, bị can này luôn khai là có mặt ở nhà ngày 27-9-2013, chứng kiến việc mẹ mình và bà Hoa giằng co nhau dẫn tới việc bà Hoa bị ngã xuống sân. Từ khi được tòa phúc thẩm trả tự do và cho tại ngoại, CQĐT thị xã Từ Sơn đã triệu tập Thao ba lần để lấy lại lời khai. Thao luôn bảo lưu quan điểm rằng mình không phạm tội và khẳng định: “Tôi không đánh bà Hoa thì làm sao tôi nhận tội được?”.