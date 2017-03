Chuốc bạn gái say để hãm hiếp

Theo hồ sơ, ngày 8-11-2014, Triều và bạn gái là LTT (SN 2000) cùng bạn về phòng trọ của Triều ở thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) uống rượu. Rượu vào, Triều nảy sinh ý định quan hệ nên cố ý chuốc rượu bạn gái. Khi bạn gái say mềm cũng là lúc tiệc tàn, bạn bè về hết, Triều lợi dụng thực hiện hành vi giao cấu với T. Nhưng bất ngờ em T tỉnh dậy, chống cự lại. Tuy nhiên do say rượu quá mệt nên chỉ sau một lúc giằng co, T. yếu sức ngất xỉu.

Đến chiều không thấy con gái về nhà, mẹ T điện thoại tìm. Triều nghe điện thoại và cho biết con gái bà đang ở nhà mình. Người mẹ liền chạy đến đón con thì thấy T. đang nằm bất tỉnh. Sau khi đưa con tới bệnh viện, gia đình đã trình báo công an và Triều bị bắt ngay sau đó.