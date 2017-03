Chuyên gia nói về vụ nữ du khách Na Uy tố bị xâm hại

Như tin đã đưa, cô Myrvold L. (22 tuổi, quốc tịch Na Uy) tố cáo đã đến công an tố cáo bị xâm hại tình dục tại Mũi Né, Phan Thiết. Theo tố cáo, ngày 23-2, cô cùng đoàn sinh viên du học quốc tế đến tham quan du lịch và nghỉ tại một khách sạn ở Mũi Né (phường Hàm Tiến, Phan Thiết). Sau khi nhậu say bí tỉ ở quán bar, đến 11 giờ trưa cùng ngày, cô tỉnh rượu thì thấy mình nằm trong khách sạn nơi cả nhóm thuê trọ trước đó... Sau đó, vì nghi ngờ bị xâm hại có đi khám và kết quả "có tinh dịch và tinh trùng trong âm đạo”, cô liền đến công an trình báo. Qua kiểm tra camera tại quán bar Dragon Beach, công an phát hiện cô rời quán bar, lên xe máy đi với anh xe ôm VMT (26 tuổi, ngụ Mũi Né) nên mời anh này lên làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận là có quan hệ tình dục với L. nhưng là sự tự nguyện của hai bên chứ không phải tấn công tình dục như những gì L. tố cáo.