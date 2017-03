Chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM vụ tiệm vàng bán vàng tấn ở Cà Mau

Công an tỉnh Cà Mau nhận định do việc mua bán, trao đổi vàng bạc phần lớn diễn ra tại TP.HCM nên vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an TP.HCM.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 8-2011, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau báo cáo Cục Thuế và Công an tỉnh Cà Mau về những bất thường của DNTN Hoàng Kiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi). Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi xác định tiệm vàng Hoàng Khiêm đã trốn thuế trên 60 tỉ đồng. Tháng 11-2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế 54 tỉ đồng.

Sau hơn ba năm điều tra, Công an tỉnh Cà Mau làm rõ được từ năm 2008 đến 2011, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 681.000 lượng vàng, doanh thu 21.000 tỉ đồng nhưng chỉ nộp thuế khoán khoảng 5,7 triệu đồng/tháng...

TRẦN VŨ