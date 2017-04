Chuyển nhầm cho... hacker 210.000 USD

Ba kinh nghiệm né hacker Kiểm tra kỹ việc trao đổi qua lại bằng email với đối tác: Nhiều đối tác mua bán hàng hóa với nhau thường chỉ trao đổi qua lại bằng email mà không gặp mặt trực tiếp. Vì thế kẻ gian lợi dụng, xâm nhập vào giữa cuộc trao đổi bằng cách đánh cắp thông tin từ một trong hai bên. Khi một trong hai bên không kiểm tra kỹ nội dung trao đổi, tên người nhận, địa chỉ email thì có thể bên giao dịch đó đang làm việc với hacker chứ không phải đối tác của mình. Do vậy, hãy luôn kiểm tra kỹ các thông tin để tránh bị lừa. Xác nhận tài khoản ngân hàng và giao dịch chuyển tiền trực tiếp qua điện thoại với đối tác: Trước khi tiến hành giao dịch chuyển tiền, doanh nghiệp cần gọi điện thoại trực tiếp với khách hàng để xác nhận lại thông tin tài khoản ngân hàng mình sẽ gửi đến. Điều này vừa giúp tránh được nguy cơ chuyển nhầm, chuyển sai, bị lừa chuyển tiền vào tài khoản khác, vừa lưu giữ chứng cứ (bên cạnh biên lai chuyển tiền) trong trường hợp đối tác kiện cho rằng mình xù nợ của họ. Thực hiện bảo mật thông tin trong doanh nghiệp: Các doanh nghiệp cần rà soát cơ chế bảo mật thông tin, tăng cường nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng như sử dụng các phần mềm bảo mật để bảo đảm máy tính, thiết bị di động của doanh nghiệp luôn được bảo đảm an toàn...

Công an TP.HCM đã gửi tin nhắn khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi chuyển tiền cho tài khoản khác. Ảnh: NGÂN NGA Bị dính bẫy hacker Trong quá trình ngồi lại với nhau, hai công ty đã nhận ra khả năng rất cao có người thứ ba (gọi nôm na là hacker) đã lợi dụng sơ hở của một trong hai công ty rồi đánh cắp dữ liệu để chiếm đoạt hơn 210.000 USD của Công ty HT. Cụ thể, hacker đã cố tình tạo ra một email giả có địa chỉ rất giống với địa chỉ mail của Công ty MK (chỉ khác một ký tự) làm cho Công ty HT tưởng rằng mình đang trao đổi với đối tác của mình. Đây là điều chúng ta cần hết sức để ý khi giao dịch công việc, làm ăn. Luật sư NGUYỄN THÀNH CÔNG, Giám đốc Công ty Đông Phương Luật