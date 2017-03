Chuyển phạt tiền sang phạt tù: Còn nhiều e ngại

Tuyên phạt tiền, thẩm phán còn e ngại Ông Trần Văn Dũng (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp) cho biết thực tiễn tố tụng hình sự trong 14 năm qua cho thấy một số hình phạt ít được áp dụng như phạt tiền, cải tạo không giam giữ. Việc áp dụng một số hình phạt thiên về ý nghĩa giáo dục còn rất hạn chế như các hình phạt cảnh cáo, trục xuất, tước một số quyền công dân. Theo ông Nguyễn Công Hồng (Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của quốc hội), hình phạt tiền ít được áp dụng xuất phát từ tâm lý e ngại của đội ngũ thẩm phán: “Đôi khi thẩm phán xác định có thể phạt tiền bị cáo thay cho phạt tù nhưng nếu họ tuyên như vậy lại sợ bị hiểu sai nên sinh tâm lý e ngại. Ngoài ra, do quy định của pháp luật có nhiều hình phạt khác nhau để lựa chọn nên khi xét xử, thẩm phán sẽ lựa cái gì đỡ phiền hà về sau”. Một lý do nữa mà ông Hồng đưa ra là do thực tiễn lạm dụng tạm giữ, tạm giam của cơ quan điều tra. “Khi phát hiện nghi phạm, thông thường cơ quan điều tra sẽ tạm giữ, tạm giam để thuận lợi trong việc lấy lời khai. Mà một người khi đã bị tạm giữ, tạm giam thì rất khó để được tòa tuyên phạt tiền hay cải tạo không giam giữ mà thường là án tù” - ông Hồng nêu ý kiến. Quy định chuyển đổi ở một số nước - Hoa Kỳ: Nếu người bị kết án không chịu nộp tiền phạt sẽ bị thay thế bằng biện pháp buộc lao động công ích hoặc phạt tù giam. - Nga: Phạt tiền được thay thế bằng lao động bắt buộc, lao động cải tạo hoặc phạt giam tương đương với mức tiền phạt. - Đức: Tiền phạt từ năm ngày lương đến 365 ngày lương. Nếu không nộp tiền phạt có thể bị quy đổi một ngày lương thành một ngày tù. - Thụy Điển: Nếu người bị kết án không nộp tiền phạt, hình phạt tiền sẽ được chuyển thành phạt tù với thời hạn từ 14 ngày tù đến ba tháng tù. - Nhật Bản: Người không có khả năng nộp đủ tiền phạt sẽ bị giam ở nhà tế bần với thời hạn tù một ngày đến hai năm.