Cô gái lừa lấy xe của bạn trai quen qua zalo ngoạn mục

Theo cáo trạng, anh V.V.C (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) quen với Tâm thông qua mạng xã hội Zalo.

Trưa ngày 3-2, Tâm rủ C. xuống Vũng Tàu chơi. Anh C. chạy xe máy hiệu Exciter chở Tâm từ Đồng Nai xuống Vũng Tàu chơi. Trên đường đi Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của anh C.

Tâm nói anh C. để mình chạy xe chở, anh này đồng ý giao xe cho Tâm chạy chở xuống đến Vũng Tàu.



Khi đến một quán nước ở đường Trương Công Định, phường 8, TP Vũng Tàu, Tâm nói anh C. ngồi uống nước chờ mình đi qua nhà chú mượn tiền rồi đi chơi, anh C. đồng ý.

Sợ xe anh C. cài định vị, Tâm chạy xe vòng vèo trên một số tuyến đường rồi gọi điện nói anh C. đang bị lạc đường. Tâm hỏi anh C. xe có định vị không. Khi anh C. nói không, Tâm mừng húm liền chạy xe máy hướng về TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Anh C. ngồi chờ lâu quá gọi điện thì Tâm viện ra đủ lý do để kéo dài thời gian. Khi chạy xe đến Thủ Dầu Một, Tâm tắt điện thoại. Lúc này, anh C. biết mình bị lừa nên đã báo công an phường 8, TP Vũng Tàu.

Ngày 20-2, Tâm chụp hình chiếc xe của anh C. rồi đăng rao bán trên Zalo với giá 20 triệu đồng. Ngày 21-2 khi Tâm đang ở tại một khách sạn thuộc quận Gò Vấp, TP. HCM để giao dịch mua bán xe thì bị công an bắt giữ.

Chiếc xe được công an trả lại cho anh C. Tâm khai trước đó đã bị công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam), huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) truy nã về tội trộm cắp tài sản do thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản khác.