Có nên kỷ luật người hôn ngực tượng nàng Biang?

TS CAO VŨ MINH, giảng viên khoa Luật hành chính, Trường ĐH Luật TP.HCM: Không nên dùng chế tài nhằm xoa dịu dư luận

Muốn xem một hành vi nào đó có vi phạm hành chính hay không thì phải căn cứ Nghị định 167/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội… Nghị định này không quy định hành vi sờ nắn, hôn ngực tượng, đăng trên Facebook ảnh này là hành vi vi phạm hành chính. Theo Nghị định 34/2011 quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thì cá nhân bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm pháp luật liên quan đến công vụ. Trường hợp này họ đang đi chơi. Hành vi của anh cán bộ hôn ngực và hành vi đăng ảnh lên Facebook không vi phạm đạo đức công vụ. Đó là hành vi không đẹp nhưng nếu xử lý kỷ luật cán bộ thì khiên cưỡng và mang tính xoa dịu dư luận. Nếu ngộ nhận sử dụng các chế tài để xoa dịu dư luận thì sẽ làm mọi chuyện trở nên không công bằng, tạo ra tiền lệ dùng quy phạm pháp luật can thiệp vào đời sống và tự do chính đáng của con người. Tóm lại, các hành vi như mô tả của hai anh này không cấu thành hành vi vi phạm hành chính cũng không vi phạm pháp luật liên quan đến công vụ. Do đó, không thể xử lý gì. PHƯƠNG LOAN ghi Tiêu điểm Theo tôi, cơ quan quản lý anh cán bộ đó chỉ nên nhắc anh ấy rằng đó là hành động không nên, chấm hết. Chẳng có việc gì mà phải ầm ĩ bởi đây là tượng trang trí ở công viên chứ không phải tượng thờ. Đối với tượng khỏa thân thì hành động sờ, hôn tượng có thể xảy ra với bất cứ ai. Với tượng công viên, tượng đường phố, người ta có những hành vi giao lưu với các tượng vui vẻ một chút thì chẳng sao. Ngay cả các bà khi nhìn các tượng nam khỏa thân cũng thách nhau sờ cho vui. Tuy nhiên, khi đưa lên mạng thì hành động đó trở thành phản cảm vì không diễn tả hết bối cảnh lúc người ta vui đùa. Cũng hành vi đó mà hành xử với tượng lãnh tụ, tượng liên quan đến tôn giáo, tượng ở nơi thờ tự thì mức độ phản cảm hơn. Một điêu khắc gia ở TP.HCM