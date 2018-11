Con gái thuê người đốt xe làm chết cha ruột lãnh án

Chiều 21-11, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Kiều Trang 14 năm tù, Cai Văn Chung 12 năm tù, Nguyễn Thị The 20 năm tù, Nguyễn Quốc Huy 19 năm tù, Nguyễn Hữu Lộc 18 năm tù, Phạm Thanh Toàn 12 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn bảy năm tù, cùng về tội giết người.



Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Lộc, Huy, The mỗi bị cáo 6-8 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

Đây là vụ án con gái thuê người đốt xe khiến cha ruột tử vong gây chấn động dư luận thời gian qua.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, cha ruột bị cáo Trang là ông TVR (Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Kiên Bình, trụ sở tại TP.HCM) có quan hệ tình cảm với phó giám đốc tên VTC. Trang phát hiện và biết được cha giao hết quyền quản lý công ty cho bà C. và không quan tâm đến gia đình nên bày mưu cắt đứt mối quan hệ này.

Vào đầu tháng 3-2017, Trang gặp The yêu cầu thuê người đánh dằn mặt bà C. với giá 250 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7, The kêu cháu là Tuấn rủ thêm Huy và Lộc gây thương tích cho bà C. Mức thương tích đưa ra là 40%-50% với giá 80 triệu đồng.

Đến tháng 9-2017, Toàn, Tuấn, Huy, Lộc mang theo hung khí phục kích chờ bà C. ra khỏi công ty để hành động nhưng không gặp bà C.



Chiếc xe bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung.

Sau đó, Tuấn nói với Huy và Lộc sẽ đi tìm gây thương tích cho bà C. trên đường từ TP.HCM về Kiên Giang với giá 120 triệu đồng. Chiều 4-10, Chung (tài xế) nói cho Trang biết lịch trình chở ông R. và bà C. về Kiên Giang. Sau đó, Huy và Lộc bằng xe máy xuống Hậu Giang đón đường để gây án.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Chung đi lái xe chở ông R., bà C. đi trên quốc lộ 61C. Khi đi đến đoạn thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì Huy ép xe, chặn đầu ô tô. Lộc xông đến mở cửa xe rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà C. Sau đó, Huy lấy chai xăng chuẩn bị sẵn đổ vào xe và châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn đến tỉnh Bến Tre.

Ông R. và bà C. được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do bị bỏng quá nặng nên ông R. đã tử vong sau đó, còn bà C. bị thương tích 77%.