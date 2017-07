Con ngỗ ngược, mẹ phẫn uất xuống tay...

Ngày 31-7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Chử Thị Thược (48 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) 15 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là CVC (15 tuổi), con trai của bà Thược. Đây cũng là vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi sự ngang trái đến đau lòng.

Hồ sơ cho thấy dù không có chồng nhưng đầu năm 2001, bị cáo hạ sinh được hai người con (một trai, một gái), lần lượt đặt tên là CTT và CVC.

Thiếu vắng trụ cột gia đình, điều kiện kinh tế lại hạn hẹp, bà Thược cực nhọc nuôi dạy hai đứa con. Khó khăn chưa dừng, trong khi T. sớm thể hiện là đứa con hiếu thảo thì ngược lại, C. cho thấy mình là một đứa ngỗ ngược ngay từ nhỏ.

Theo lời kể của bị cáo, ngay từ khi học lớp 4, C. đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng khi liên tục trộm cắp tiền của mẹ để chơi điện tử, thậm chí còn học đòi hút thuốc.

Rồi đến năm lớp 7, C. chính thức bỏ học, liên tục “dạt nhà”. Những lúc hết tiền. C. lại mò về lấy cắp tiền hoặc tài sản của mẹ mang bán. “Bí bách”, C. còn trộm cắp vặt của các gia đình hàng xóm hoặc ép buộc bằng mọi cách để mẹ cho tiền.

Cuộc sống với đứa con ngỗ ngược cứ diễn ra, cho đến ngày 1-7-2016 thì tấm bi kịch ập xuống.

Đêm ấy, Chiến mò về nhà sau những ngày dài đi bụi. Sáng hôm sau, bà Thược tỉnh dậy thì tá hỏa phát hiện bị mất 2 triệu đồng. Truy vấn con trai nhưng cậu ta nhất quyết không nhận, thậm chí còn xưng “mày - tao” với mẹ mình.

Quá uất ức và tủi hờn, người đàn bà sang khu nhà đang xây dựng gần đó lấy một khúc gỗ rồi tiến lại giường của C. tấn công vào đầu lúc con trai đang ngủ.

Xác định con đã chết, bà Thược kéo chăn trùm kín và đi ra đồng. Tới bữa trưa, bị cáo vờ gọi C. dậy rồi trở ra ngồi ăn cùng con gái. Thế nhưng, vừa đưa bát cơm lên miệng thì thấy cổ họng bỗng nhiên nghẹn bứ, bà Thược đặt bát cơm xuống mâm và nói với con gái trong vô thức: “Con sang gọi bác K. đi, mẹ đánh chết em C. rồi”.

Đứng trước vành móng ngựa và trả lời HĐXX về hành vi sát hại con, bà Thược chỉ nói nhát gừng hoặc cúi đầu im lặng. Dường như bị cáo không muốn trình bày, không muốn bào chữa gì cho mình.

Có mặt tại tòa, cháu CTC và anh trai bà Thược với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại cũng đều xác nhận rằng ngày còn sống, C. là một đứa con luôn làm khổ đấng sinh thành.

Trong phần tranh luận, mọi người đều nghẹn ngào mong tòa xử bị cáo nhẹ nhất, đồng thời không có yêu cầu bồi thường gì.