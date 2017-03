'Con sẽ nói với bạn là mẹ không ở tù'

Tự giao dây chuyền, nhẫn cho bạn gái Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tối 8-10-2013, chị Mai đến xưởng than nơi ông Ngữ (bạn trai, đã có vợ) làm việc để nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. CQĐT Công an quận Thanh Khê cho rằng chị Mai có hành vi cướp tài sản vì đã dùng tay đánh ông Ngữ nhiều cái, sau đó giật sợi dây chuyền ông đang đeo bỏ vào túi. Chị còn lấy hai con dao đưa vào gần cổ ông Ngữ khống chế, yêu cầu ông tháo nhẫn vàng đeo trên tay đưa cho chị. Không có khả năng tự vệ, ông Ngữ đã đưa nhẫn cho chị. Sáng hôm sau, ông đi trình báo công an... Tại hai phiên tòa sơ, phúc thẩm, chị Mai đều khẳng định đã bị ép cung, mớm cung, buộc ký khống. Chị khai đích danh tên hai cán bộ điều tra ép cung và yêu cầu triệu tập hai cán bộ này để đối chất. Theo chị Mai, sự thật khác hẳn với quy kết của CQĐT. Trước khi xảy ra sự việc, ông Ngữ đòi “quan hệ” nhưng chị từ chối, dẫn tới hai bên lời qua tiếng lại. Ông Ngữ nói chị là “đồ giáo viên thấp cấp”. Tức giận, chị đã tát ông Ngữ, kề dao vào cổ yêu cầu ông Ngữ xin lỗi. Còn dây chuyền và chiếc nhẫn là do ông Ngữ tự tháo, bỏ vào phong bì có logo của công ty than (nơi ông làm việc) nói chị mang về vì muốn chị không đi lấy chồng. Sau khi ông Ngữ đưa cho chị, cả hai còn ngồi nói chuyện tầm 30 phút... Chị Mai khai vài ngày sau ông Ngữ còn mang cam tới biếu mẹ chị và liên tục nhắn tin nói lời yêu thương chị. Tại phiên xử phúc thẩm, chị Mai đã công khai nhiều tin nhắn của ông Ngữ có nội dung yêu thương, xin chị quay lại. Ông Ngữ thừa nhận có chuyện này. Nhiều chuyên gia pháp lý phân tích chị Mai không phạm tội cướp tài sản bởi ông Ngữ không hề bị tê liệt ý chí. Theo cáo trạng, khi chị Mai kề dao vào cổ ông Ngữ yêu cầu tháo nhẫn ra, ông Ngữ có nói “cô cầm đi, mai nói chuyện…”. Điều này chứng tỏ ông mặc nhiên chấp nhận việc chị Mai giữ tài sản của mình và còn hẹn nhau nói chuyện tiếp.