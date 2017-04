Công an báo cáo kết quả xác minh vụ Trường Thanh Nguyên

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 14 giờ ngày 23-3, quản tài viên Trần Đăng Minh cùng các vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Vũ Long đến Trường Mầm non – Tiểu học Thanh Nguyên để thi hành quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân TP Phan Thiết đối với Công ty Thanh Nguyên (là đơn vị chủ quản của Trường Mầm non – Tiểu học Thanh Nguyên).

Việc quản tài viên Trần Đăng Minh ký hợp đồng thuê Công ty Bảo vệ Vũ Long thực hiện nhiệm vụ của quản tài viên để đảm bảo việc quản lý, thanh lý tài sản là đúng với quy định của Luật Phá sản. Vì vậy, việc các vệ sĩ Công ty Bảo vệ Vũ Long có mặt tại trường Thanh Nguyên là hợp pháp.

Công an tỉnh cũng xác định: Việc bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty Thanh Nguyên dùng can xăng đe dọa thì vệ sĩ Công ty Vũ Long đã khống chế để tước can xăng ngăn chặn bà Dung đang có hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người khác là cần thiết (được quy định tại Điều 33 của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ). Tuy nhiên, việc sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn hơi cay và việc còng tay bà Dung là chưa đến mức cần thiết nên đã gây bức xúc đến giáo viên, phụ huynh, ảnh hưởng không tốt đối với dư luận xã hội.

Cũng theo kết quả xác minh của công an Bình Thuận, đối với bà Đoàn Thị Dung, người này đã có thái độ không hợp tác với cơ quan thi hành quyết định tuyên bố phá sản bằng hành vi chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ, lôi kéo nhân viên công ty Thanh Nguyên la hét, sau đó sử dụng can xăng mở nắp đòi tự thiêu,… nhằm cản trở người thi hành công vụ. Việc bà Dung đưa lên mạng xã hội những thông tin thiếu khách quan để có lợi cho bản thân mình, làm ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội tại địa phương, hành vi trên cần phải xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật.