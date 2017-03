Công an Bình Chánh mời ông Bỉ nhận quyết định đình chỉ bị can

Ông chủ chòi vịt Nguyễn Văn Bỉ

Trước đó, ngày 29-4, sau khi thẩm định, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ cho VKSND huyện Bình Chánh. VKSND huyện Bình Chánh cũng đã có quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT công an huyện.



Đồng thời, VKSND TP.HCM đã báo cáo VKSND Tối cao nhận định chính thức về vụ án theo hướng kết luận hành vi của ông Nguyễn Văn Bỉ không cấu thành tội phạm.

Ngày 25-4, Công an TP.HCM cũng đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ.

Đến ngày 6-5, ông Bỉ đã nhận được thư mời của Công an huyện Bình Chánh đến trụ sở để nhận Quyết định đình chỉ điều tra bị can.



Giấy mời của công an huyện Bình Chánh

Như tin đã đưa, ông Bỉ trồng cây kiểng để bán và chăn nuôi gia cầm trên thửa đất nông nghiệp ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Giữa tháng 7-2015, ông làm căn chòi chứa vật tư, rộng khoảng 98 m², cột cây, mái lá, vách lá.

Ngày 14-7-2015, UBND thị trấn đến lập biên bản, yêu cầu ngưng thi công. Sau đó UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời buộc phá dỡ công trình. Ông Bỉ đã chấp hành.

Ba tháng sau, ông Bỉ dựng lại căn chòi khác diện tích chỉ 35 m² cũng với mục đích và kết cấu như trước. UBND thị trấn lại đến lập biên bản xây dựng nhà ở không phép và yêu cầu ngưng thi công. Ông Bỉ cũng tháo dỡ công trình.

Ngày 14-12-2015, Công an huyện Bình Chánh đề nghị UBND huyện chuyển hồ sơ và hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính lần hai.

Ngày 19-1-2016, ông Bỉ bị khởi tố về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS, đồng thời bị cấm đi khỏi nơi cư trú.