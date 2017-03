Công an Bình Thuận nói về vụ dùng súng và còng tay

Được phép dùng súng và còng Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tạ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hành chánh về trật tự xã hội (PC64) Công an Bình Thuận, cho biết các công cụ hỗ trợ như còng, súng bắn đạn cao su… Công ty Bảo vệ Vũ Long đều được phép sử dụng. “Tuy nhiên, cần phải xem xét người chống đối đã chống đối đến mức nào phải sử dụng còng”- Đại tá Tuấn cho biết. Về việc trong các đoạn clip có xuất hiện nhiều hình ảnh cảnh sát, Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết: Đây là lực lượng Công an phường Xuân An có mặt để giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự; họ không hề tham gia hay can dự vào việc Quản tài viên niêm phong, quản lý tài sản.