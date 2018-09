Công an đề xuất thả thêm bị can vụ trộm vàng ở Bình Chánh

Mới đây, sau khi kết thúc điều tra bổ sung vụ trộm vàng xảy ra từ tháng 8-2015 xảy ra ở ấp 1, xã Bình Hưng, CQĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã đề nghị VKSND huyện Bình Chánh cho hai bị can Lê Ngọc Thu và Trần Vinh Sang được tại ngoại. Lý do là hai bị can này thực hiện hành vi phạm tội không phải vai trò chủ mưu và có nơi cư trú rõ ràng.