Công an kết luận vụ người đã chết vẫn bán công ty

Ngày 31-8-2018, vừa qua Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đã ra quyết định huỷ bỏ lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp ngày 6-12-2017, huỷ bỏ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Toàn Toàn Cầu ( xã Đức Hòa Hạ , huyện Đức Hòa, Long An).

Quyết định này đã huỷ bỏ việc đổi tên người đại diện theo pháp luật của công ty sang ông Phan Đức Toàn , khôi phục giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lần đầu ngày 5-1-2012 cho ông Lê Văn Nở - giám đốc, chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty này.



Quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnhcăn cứ vào Văn bản số 148 ngày 30-7-2018 của PC44 Công an tỉnh Long An về việc thông báo kết quả xác minh hồ sơ giả mạo đăng ký doanh nghiệp của công ty.

Sở dĩ Công an tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này phải vào cuộc xác minh sự giả mạo và đi đến quyết định huỷ bỏ giấy chứng nhận này là do ông Nở ký giấy bán công ty sau khi ông đã mất được 13 ngày.



Bà Nhan Thị Hữu vợ ông Nở vui mừng trước quyết định của công an. Ảnh:PL

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo trích lục, tất cả thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn trị giá 2 tỉ đồng. Quyết định thông qua việc thay đổi của công ty, điều lệ công ty, giấy ủy quyền cho người thay mặt ông Nở làm các thủ tục thay đổi… đều có chữ ký của ông Nở và đóng dấu công ty dù ông đã mất được 13 ngày.



Tuy nhiên, cả con dấu và hồ sơ pháp lý của công ty do gia đình đang giữ. Gia đình ông Nở cũng không hay biết gì về khoản tiền 2 tỉ đồng mà ông Nở được cho rằng đã nhận khi chuyển nhượng phần vốn góp của ông trong công ty.



Giám đốc - người đại diện theo pháp luật mới của công ty đã ra thông báo thay đổi ban lãnh đạo công ty gửi cho khách hàng. Từ cuối năm 2017, khi biết thông tin này, gia đình ông Nở đã khiếu nại và tố cáo hành vi giả mạo giấy tờ, chữ ký, con dấu công ty... trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chuyển nhượng phần vốn góp.

Căn cứ khoản 3 Điều 62 Nghị định 78/2015 và điểm b khoản 3 Điều 14 Quyết định 16/2016 của UBND tỉnh Long An về ban hành quy định phối hợp trong quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An, Sở đã đề nghị công an vào cuộc.

Theo đó, công an tỉnh có trách nhiệm xác minh nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký DN là giả mạo theo đề nghị của cơ quan chức năng và phải trả lời kết quả bằng văn bản trong hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị.