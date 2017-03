Công an khẩn trương làm rõ vụ cascadeur tố bị hành hung

Quang cảnh buổi họp báo chiều 8-7

Theo Công an TP Cần Thơ, đêm 29-6, nhóm cascadeur đến từ TP.HCM sau khi kết thúc chương trình biểu diễn khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL diễn ra tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã đi ăn tại quán Thế giới Bia trên đường Lê Lợi (khu vực cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Tại quán, giữa một nhóm khách người địa phương và một cascadeur xảy ra cự cãi và to tiếng với nhau khira bãi xe lấy xe về.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết là khi ở đây có người của nhóm cascadeur bị tấn công bằng nón bảo hiểm và có chống đỡ lại sau đó anh này bỏ chạy và rời quán bằng xe hon-da do người quen chở, nhưng người tấn công anh cascadeur nói trên không phải là người đã to tiếng, cự cãi qua lại. Sau đó, anh em còn lại của nhóm cascadeur đón xe taxi M.L ra về và khi xe đi đến khu vòng xoay công viên nước (cồn Cái Khế) thì bất ngờ có 4 người đàn ông đi trên 2 xe hon-da ập đến quây xe taxi lại khiến tài xế bỏ xe chạy thoát thân.

Riêng những cascadeur ngồi trên xe taxi bị 4 người đàn ông nói trên tấn công gây thương tích phải đi cấp cứu ở BV.



Công an ghi nhận sự việc với nhóm cascadeur ngay trong đêm xảy ra sự việc và tại phòng nghỉ KS ở phường An Lạc, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV

Thông tin từ Công an Cần Thơ cho biết các cascadeur bị thương tích gồm các anh Đặng Phi Long (23 tuổi), Lê Quế Lâm (31 tuổi) – cùng ngụ ở TP.HCM, Nguyễn Đình Trọng (27 tuổi, ngụ ở Hà Tĩnh) và Trần Như Thục (42 tuổi, ngụ ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Cần Thơ thụ lý xác minh, điều tra để làm rõ và có hướng đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. PC45 xác minh làm rõ, làm việc với các bên có liên quan như chủ quán bia, bảo vệ quán, các cascadeur, tài xế ta-xi…để thu thập các thông tin, đồng thời cũng đang xác minh chi tiết xe ô tô Lexus biển số quân đội… từ đó làm rõ tất cả mọi vấn đề để có hướng xử lý.

Tại buổi họp báo, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định: “Vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn nhất thời và hoàn toàn không có chuyện dính dáng đến băng nhóm xã hội đen.



Quán bia nơi xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Ảnh: CTV

Đến nay công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc đồng thời kết hợp với Phòng Điều tra hình sự quân khu 9 và phòng đã trả lời là xin ý kiến Tư lệnh Quân khu để cùng công an phối hợp làm rõ xe biển số đỏ của Quân khu 9 có mặt ở đêm đó là ai lái, trên xe chở những ai vì dính tới bộ đội”.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh cũng cho biết là nhóm cascadeur không hợp tác với công an và mới nhất sáng 8-7 mời xuống làm việc có xuống nhưng sau đó cũng không làm việc gì được nhiều vì cho rằng đang bị thương, tinh thần chưa ổn định và cho biết sẽ có luật sư để cùng tham gia giải quyết vụ việc.

“Vụ việc này Ban Giám đốc giao cho Đại tá Phan Minh tấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp phụ trách để chỉ đạo làm rõ. Tôi khẳng định không bao ch, xử lý nghiêm dù bất cứ ai. Nhưng nhóm cascadeur hiện nay xác định là bị hại nhưng lại không hợp tác” – Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết: Có xe biển số quân đội nguyên tắc công an và Điều tra hình sự quân khu 9 sẽ phối hợp. Nếu có liên quan đến quân đội thì phía quân đội xử lý, nếu không phải do công an xử lý. Quá trình làm rõ nếu có dính sáng cán bộ công nhân viên chức nhà nước hay lực lượng nào đó sẽ làm chặt chẽ, có hướng xử lý và vụ việc này không thể không xử lý. Dù không đến mức xử lý hình sự nhất định sẽ xử lý hành chính. Đến giờ này công an vẫn đang vào cuộc quyết liệt để làm rõ.

Đại tá Phan Minh Tấn cũng cho biết đã xem camera của quán Thế Giới Bia, xác minh sơ bộ với bảo vệ và một số người qua đó cho thấy người thanh niên cự cãi với cascadeur và người ngồi trên xe ô tô biển số quân đội không đánh, còn có quan hệ với nhóm đã đánh cascadeur hay không hiện đang làm và chưa rõ.

“Tôi đồng ý với việc nhóm cascadeur yêu cầu khởi tố, nhưng bên bị hại phải hợp tác, làm việc để xem xét từ đó có quyếtđịnh trưng cầu giám định thương tích từ đó có căn cứ khởi tố vụ án. Công an cần bị hại hợp tác để xác định thương tật” – Đại tá Tấn cho biết thêm.