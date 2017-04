Công an quyết không khởi tố vụ đi bộ bị tông chết

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vừa ra quyết định giải quyết khiếu nại, bác yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của ông Lưu Thủy Bá vì cho rằng không cấu thành tội phạm. Ông Bá là cha ruột của nạn nhân Lưu Kiến Thức (sinh năm 1963, ngụ tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) bị tông chết khi đang đi bộ.

Như đã phản ánh, nạn nhân Thức làm nghề phụ xe khách 54 chỗ chạy tuyến cố định. Tối ngày 6-12-2016, Mai Hoàng Duy Hậu, (sinh năm 1987) chạy xe máy trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Thạnh Phú huyện Mỹ Xuyên với tốc độ khá cao. Khi đó chiếc xe khách mà ông Thức làm phụ xe đang đậu bên đường để thả khách xuống.



Ông Lưu Thủy Bá- cha của nạn nhân vẫn đang khiếu nại việc không khởi tố vụ án. Ảnh: CT

Theo ông Bá, con ông bước xuống cửa xe và đi bộ dọc theo xe theo hướng từ trước ra phía sau. Đúng lúc này xe của Hậu lao thẳng tới tông trực diện vào ông Thức khiến ông ngã đập đầu xuống đất và tử vong sau đó vài ngày, do chấn thương sọ não. Cũng theo ông Bá vụ tai nạn xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người là hành khách đi xe, các nhân chứng này cho biết anh Hậu có mùi rượu, nhưng công an không kiểm tra nồng độ cồn.



Ngày 9-1, ông Bá có đơn yêu cầu công an khởi tố vụ án khởi tố bị can với Hậu về tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Công an huyện Mỹ Xuyên ba lần mời ông làm việc nhưng chủ yếu động viên gia đình ông nhận một khoản bồi thường từ người gây tai nạn. Ngày 10-3 Công an huyện ra quyết định không khởi tố vụ án với lý do hành vi không cấu thành tội phạm, theo điều 108, BL TTHS và thông báo cho ông Bá. Vì thế ông Bá khiếu nại việc không khởi tố, cho rằng công an huyện cố tình bào che cho phía người gây tai nạn.

Tại quyết định giải quyết khiếu nại Công an huyện cho rằng khai Hậu chạy xem máy tới thì ông Thức đi bộ từ phía đầu xe ô tô khách đang đậu qua đường, chứ không phải đi từ dọc thân xe xuống phía dưới như ông Bá trình bày. Khi thấy ông Thức thì Hậu không hãm phanh kịp nên đụng phải. Do đó nguyên nhân tai nạn là do ông Thức đi bộ qua đường không đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường cơ quan điều tra chỉ thu thập được 1 vết cày không liên tục dài 5,80m, không có dấu vết do Hậu phanh xe để lại. Theo lời khai của anh Hậu thì anh đi với vận tốc khoảng 50km/h và không phanh xe, nên không có căn cứ để giám định vận tốc xe máy do anh này điều khiển. Do đó khiếu nại của ông Bá cho rằng Hậu chạy xe với tốc độ nhanh là không có căn cứ...

Về việc không thu thập nồng độ cồn của Hậu, công an cho rằng do anh này đưa nạn nhân đi cấp cứu nên không có mặt ở hiện trường. Vì vậy tổ khám nghiệm CSGT công an huyện không thu thập được nồng độ cồn trong khí thở và trong máu của Hậu để làm cơ sở pháp lý. Việc ông Bá cho rằng công an không khởi tố vụ án là cố tình bao che cho người gây tai nạn do là con của gia đình có “gốc gác”, là không có căn cứ. Từ đó Công an huyện giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án...



Dấu vết hiện trường vụ tai nạn còn để lại trên mặt đường. Ảnh: CT

Nhận được quyết định này ông Bá cho biết đã tiếp tục có đơn khiếu nại đến cơ quan tố tụng cấp trên là Công an và VKSND tỉnh Sóc Trăng. Ông cho rằng phải có chứng cứ rõ ràng về vị trí của nạn nhân khi bị xe máy của anh Hậu tông phải là đang đi bộ dọc xe từ đầu xuống cuối xe hay băng qua đường? Ngoài ra chỉ dựa vào lời khai của người gây tai nạn để xác định vận tốc của chiếc xe máy là không ổn. Cạnh đó cần làm rõ việc không vào bệnh viện để lấy nồng độ cồn của người gây tai nạn (do anh Hậu đưa nạn nhân đi cấp cứu-PV), là tắc trách của đơn vi xử lý tai nạn, khiến cơ sở pháp lý bị lỏng lẻo…