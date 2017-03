Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói gì về vụ dâm ô trẻ em?

Ngày 16-3, trao đổi với PV Pháp Luật TPHCM về vụ dâm ô trẻ em ở phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu gây bức xúc dư luận trong thời gia qua vì cho rằng cơ quan chức năng đã quá chậm trễ đưa vụ án ra ánh sáng, Đại tá Nguyễn Văn Luyện (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm về vụ việc có dấu hiệu dâm ô trẻ em tại TP Vũng Tàu, phía Công an TP Vũng Tàu đã xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Sau một thời gian điều tra, công an thấy có dấu hiệu, đủ căn cứ để khởi tố bị can đối với ông NKT (77 tuổi, ngụ chung cư LakeSide, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Công an đã đề xuất khởi tố gửi qua VKSND TP Vũng Tàu để chờ phê chuẩn. Tuy nhiên, do quan điểm của VKS là cần đánh giá chứng cứ thật chắc chắn, thận trọng và khách quan nên đã yêu cầu phía công an tiếp tục điều tra thêm.

Chúng tôi khẳng định vụ án dâm ô xảy ra tại TP Vũng Tàu không phải VKSND và công an cho “chìm” như nhiều nguồn dư luận nói. Hoạt động điều tra vẫn tiến hành bình thường. Phía Công an tỉnh cũng đã có chỉ đạo Công an TP Vũng Tàu chủ động điều tra, thu thập chứng cứ.

Hành vi dâm ô với trẻ em là vấn đề hết sức nhạy cảm và gây bức xúc trong dư luận. Việc người bị hại đứng ra tố cáo là cả vấn đề rồi. Tuy nhiên, đặc điểm của loại tội phạm này rất khó thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội. Hành vi dâm ô khác những hành vi phạm tội xâm hại tình dục khác như hiếp dâm- trực tiếp xâm hại, có hậu quả, tổn thương xảy ra. Mức độ để đánh giá chứng cứ cũng rất khó. Thận trọng của VKSND TP Vũng Tàu là cần thiết, cần có sự trao đổi để thống nhất”.

Cùng ngày, qua trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Anh Đoan (Viện trưởng VKSND TP Vũng Tàu) cho rằng, đối với các vụ án dâm ô việc thu thập chứng cứ rất khó khăn. Bởi qua giám định khó kết luận tổn thương. Những vụ xử lý được đa số các đối tượng đều nhận tội, hành vi phạm tội diễn ra nhiều lần. Riêng đối với vụ án dâm ô xảy ra tại TP Vũng Tàu, quan điểm của VKS là chứng cứ buộc tội chưa chắc chắn nên gia hạn thời gian để phía công an điều tra, củng cố thêm chứ không phải cố tình bao che tội phạm.