Công an truy tìm người tung clip bắt giữ một phụ nữ

Chiều 13-2, Trung tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết, qua xác minh trên địa bàn huyện hoàn toàn không có chuyện bắt cóc trẻ em như có người đã tung tin kèm clip khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.



Người dân bắt giữ và dùng dây trói người phụ nữ. Ảnh cắt từ video clip.

Như đã đưa tin, chiều qua 12 và sáng nay (13-2), nhiều người dân tỏ ra hoang mang, lo lắng khi xem clip "bắt người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con" được cho là xảy ra ở xã Diễn Yên. Clip này được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt like và chia sẻ.



Ông Dương Mạnh Hiền, Phó Trưởng Công an xã Diễn Yên, khẳng định: "Trên địa bàn xã Diễn Yên không có trường hợp nào bắt cóc trẻ em. Chúng tôi rất vất vả, mệt mỏi khi phải liên tục giải thích với bà con nhân dân, tránh hoang mang".

Video được tung lên mạng xã hội cho thấy đã bắt nhầm người phụ nữ có thần kinh không ổn định

Qua xác minh của công an cho thấy, người phụ nữ được quay trong clip thần kinh không ổn định. Những ngày qua, người phụ nữ này mang theo chiếc túi đựng thuốc đi lang thang trên địa bàn xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Công an xã Đô Thành tổ chức xác minh, nhưng người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân và không nhớ rõ địa chỉ nơi ở. Sau khi mời lên trụ sở UBND xã Đô Thành làm việc, chính quyền địa phương đã trục xuất người phụ nữ này ra khỏi địa bàn xã.

Người phụ nữ đến địa bàn huyện Diễn Châu và hoảng sợ khi gặp nhiều người lớn, nhưng khi thấy trẻ em, người này trêu ghẹo. Một số người dân xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu lại hiểu nhầm người phụ nữ này đi rình mò để bắt cóc trẻ em nên đã bắt giữ trói người phụ nữ này lại và đe dọa ném xuống sông. Công an và chính quyền xã Diễn Yên xác minh cho thấy đây là sự việc "bắt nhầm".

Phụ nữ này nói năng không mạch lạc rõ ràng, chỉ nhớ quê ở tỉnh Ninh Bình. Sau đó, người phụ nữ này đã được thả và đưa ra quốc lộ 1A để lên xe đò về Ninh Bình.