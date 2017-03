Công an xã, phường, thị trấn tiếp nhận tin tố giác phải lập biên bản

Theo đó, nhiều đại biểu băn khoăn về quy định trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn tại Điều 44 của dự thảo.

Theo bà Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, dự thảo lần này quy định công an xã, phường, thị trấn chỉ là nơi tiếp nhận thông tin ban đầu, tức là đã hạn chế bớt quy định về thẩm quyền điều tra. Tuy nhiên, quy định như trong dự thảo thì vẫn còn chưa rõ, dễ xảy ra việc công an cấp xã không hiểu rõ nhiệm vụ của mình dẫn đến làm sai, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cụ thể, dự thảo điều luật trên quy định công an xã, phường, thị trấn cùng có trách nhiệm tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm. Tuy nhiên, việc này chỉ có công an xã lập thành biên bản còn công an phường, thị trấn thì không. Lực lượng này đa số chưa được đào tạo chính quy, do đó dự thảo cần quy định chặt chẽ hơn để tránh làm sai.

Đồng quan điểm này, ông Phan Minh Tấn, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho rằng cần xem lại quy định này chứ không khéo lại thành đùn đẩy trách nhiệm. Theo ông Tấn, biên bản lấy lời khai ban đầu dứt khoát cả công an xã, phường, thị trấn cùng phải làm chứ nếu chỉ quy định công an xã ghi lời khai còn phường, thị trấn không mà khi vào thực tế lại làm thì thành ra vi phạm luật.

NHẪN NAM