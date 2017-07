Công bố dự thảo kết luận thanh tra vụ Đồng Tâm

Sắp xét xử cán bộ liên quan vụ Đồng Tâm Ngày 30-6, tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 4 của HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội, cho biết liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, trong tháng 7 này sẽ đưa ra xét xử một số cán bộ, lãnh đạo của xã Đồng Tâm và cán bộ chuyên môn của huyện Mỹ Đức. Riêng đối với việc bắt giữ người dân của Công an TP Hà Nội, nguyên do trực tiếp làm bùng phát vụ việc Đồng Tâm, ông Nam cho biết việc này thuộc trách nhiệm thanh tra, kiểm tra của Bộ Công an. Hiện Bộ Công an đã vào cuộc, đang tiến hành thanh tra. Bộ Công an có trách nhiệm kết luận vấn đề bắt giữ người đó là đúng hay sai. Ngày 20-4, Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Văn Tuấn Dũng đã ký quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý, sử dụng từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đoàn thanh tra gồm sáu người do ông Nguyễn An Huy, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội, làm trưởng đoàn.