Công khai án trên mạng: Thách thức cho thẩm phán

Không công khai án có hình phạt tử hình Theo dự thảo, những bản án, quyết định không được công khai gồm: - Bản án, quyết định về vụ việc được tòa quyết định giải quyết, xét xử kín. - Bản án, quyết định về vụ việc được tòa giải quyết, xét xử công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp: + Có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. + Có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh của cơ quan, tổ chức và bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi. + Nếu công khai sẽ gây nguy hại đến lợi ích nhà nước; ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống và tài sản của người khác. + Bản án, quyết định của tòa về hôn nhân và gia đình. + Bản án, quyết định của tòa có liên quan đến người dưới 18 tuổi. + Bản án, quyết định hình sự có hình phạt tử hình; về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.