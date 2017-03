Container cuộn hai cháu bé vào gầm: Tài xế và phụ lái cùng lãnh án

Ngày 14-3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Đại (SN 1985) năm năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Trần Ngọc Hùng (SN 1993, cùng quê Thanh Hóa) bảy năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ.



Theo hồ sơ, Đại là tài xế xe ô tô đầu kéo kéo theo rơmooc của Công ty Cổ phần Xây dựng, vận tải Tân Hàm Rồng cùng phụ xe là Trần Ngọc Hùng. Mặc dù biết Hùng không có giấy phép lái xe nhưng Đại vẫn giao xe cho Hùng điều khiển.



Trưa 8-4-2014, Hùng điều khiển xe lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ ngã tư Linh Xuân về cầu vượt Thủ Đức. Khi đến ngã ba mũi tàu trước nhà số 1078 quốc lộ 1 (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức), Hùng điều khiển xe chuyển hướng qua phải để rẽ vào đường nhánh ra xa lộ Hà Nội.



Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Yến

Do thiếu quan sát, Hùng đã để ốp trên cản phía trước phần đầu xe đầu kéo đụng vào phần đuôi xe mô tô do anh Hà Hiếu Nghĩa chở vợ và hai con gái. Tai nạn xảy ra làm xe mô tô ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe đầu kéo làm hai con anh Nghĩa tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, Đại cùng người đi đường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Và ngày hôm sau, Đại ra công an trình diện. Theo kết luận giám định, anh Nghĩa bị thương tật 57%.





HĐXX nhận định tai nạn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm cả hai bị cáo Đại và Hùng. Tại phiên xử, anh Nghĩa trước nỗi đau lớn cũng vị tha chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của hai bị cáo. Trước đó, anh cũng có đơn bãi nại cho hai bị cáo từ giai đoạn điều tra.