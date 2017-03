CSGT được dùng điện thoại quay người vi phạm?

Tối 3-6, tổ công tác của đội CSGT Công an quận Bình Tân do Thượng úy Nguyễn Thành Công làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Tên Lửa, phường An Lạc A. Tổ công tác phát hiện Lê Hoàng Nam điều khiển xe máy chở theo bạn gái là Kim Quyên không có đèn chiếu sáng. Khi bị chặn dừng, Nam xuất trình giấy phép lái xe tên của Nam nhưng không dán ảnh. Nhận thấy Nam có sử dụng rượu bia nên tổ tuần tra yêu cầu Nam đứng chờ để đo nồng độ cồn. Do chờ lâu, Quyên có lời lẽ lăng mạ các CSGT. Do đó anh Công đã dùng điện thoại quay lại những hành động và lời nói của Quyên. Thấy vậy Quyên dùng chiếc túi xách đánh vào tay anh Công khiến bị rơi điện thoại, đồng thời Quyên còn dùng chân đá vào người anh Công. Trước sự manh động của Quyên, anh Công áp sát khống chế Quyên thì Nam từ phía sau tiến đến dùng tay đánh vào gáy anh rơi mũ bảo hiểm đang đội trên đầu. Theo anh Công giải thích, tổ đang thực hiện chuyên đề, phát hiện Nam vi phạm nên anh Công phân công một đồng đội về trụ sở lấy máy đo nồng độ cồn. Do vị trí CSGT đứng xử phạt cách trụ sở hơn 5 km nên Nam bị buộc đứng chờ hơn 20 phút.