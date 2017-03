Cú 'bắt tay' trăm tỉ của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đối với vụ án vi phạm quy định về cho vay... Lợi dụng chức vụ, quyền hạn… Cố ý làm trái… xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) và các đơn vị liên quan. Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao, đề nghị truy tố đối với Hà Văn Thắm (nguyên chủ tịch HĐQT Oceanbank) cùng 16 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Kết luận điều tra cho thấy với các hành vi phạm tội như đã nêu, Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho Oceanbank hàng ngàn tỉ đồng.