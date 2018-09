Cụ ông 72 tuổi hầu tòa vì lỡ tay đánh chết con trai

Ngày 5-9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo NBM (72 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.



Ông M. là người lỡ tay đánh chết con trai mình trong lúc xảy ra xô xát giữa hai bên. Điều đáng nói, nguồn cơn của vụ án này khiến những người theo dõi phiên xử không khỏi chạnh lòng.



Ông M. phải hầu tòa vì lỡ tay đánh chết con trai mình

Theo hồ sơ, vợ chồng ông M. sinh được bốn người con, trong đó có NBL (sinh năm 1971, nạn nhân). Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của L. “cơm canh chẳng lành” nên phải dắt nhau ra tòa ly hôn.

Cũng từ ngã rẽ này, L. tỏ ra chán chường, sa chân vào nghiện ngập, rượu chè. Thậm chí, người đàn ông này còn nhiều lần dính án tù, nhưng vẫn cứ “ngựa quen đường cũ”.

Không công ăn việc làm, L. nhiều lần xin tiền cha mẹ, nếu không được đáp ứng thì ngay lập tức sẽ chửi bới, có khi đánh đập các bậc sinh thành. Người thân và hàng xóm nhiều lần can ngăn nhưng đều bất thành.

Đỉnh điểm sự việc là vào chiều muộn một ngày giữa tháng 9-2017, khi ông M. cùng vợ đang ở nhà thì đứa con trai ngỗ nghịch lững thững bước về trong tình trạng say xỉn, sử dụng ma túy. Thấy cha mẹ, L. nói trong cơn say rằng sẽ sang nhà hàng xóm để gây sự vì dám nói xấu mình. Thấy vậy, vợ ông M. vội khuyên can thì liền bị L. chửi bới, đồng thời dùng tay đánh thậm tệ.

Đứng ngay cạnh đó, ông M. lao tới ngăn cản cũng bị L. xông vào đánh đấm túi bụi. Chưa dừng lại, L. còn chạy vào nhà lấy một cán cuốc vụt vào lưng mẹ mình.

Thấy vợ bị đánh liên tiếp, ông M. cố gắng chạy vào giằng co với con, nhưng vì đuối sức nên ông buông ra, khiến L. mất đà, ngã sấp xuống nền sân. Lo sợ bị con trai đánh lại, ông M. vớ lấy đoạn gậy gỗ vụt thêm mấy nhát vào người L. Đến khi sực tỉnh, ông M. thấy con trai đã nằm thoi thóp. L. tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Tại tòa hôm nay, ông M. mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc bạc trắng cùng khuôn mặt chất chứa nỗi buồn. Hai người hàng xóm của ông được triệu tập với tư cách người làm chứng, còn con trai của L., tức cháu nội của ông, dự tòa với tư cách người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Tuổi già nên dường như rất khó nhọc để ông M. đứng vững trong suốt phiên xử. Bản thân lại bị lãng tai, ông M. cố gắng nghe những gì mà HĐXX và đại diện VKS nói.

“Một tháng đôi ba lần, cha con lại va chạm với nhau. Nếu không cho nó tiền là nó quay sang chửi bới, đánh đập vợ chồng tôi” – bị cáo 72 tuổi lập cập trả lời khi được hỏi về đứa con trai của mình.

Bị cáo cũng nói rằng rất day dứt và hối hận, bởi sự việc ngày hôm đó xảy ra quá nhanh, “biết là con mình hư hỏng, nhưng không người cha người mẹ nào muốn giết con cả, mong tòa xem xét…”.

Được trình bày quan điểm, con trai L. khai báo rằng được ông bà nội cưu mang, nuôi dưỡng từ bé. Anh biết rõ cha mình là người nghiện ngập, hung bạo, nhiều lần đánh chửi ông bà, chính anh cũng nhiều lần can ngăn rồi dẫn đến xô xát với cha.

Để tránh va chạm, anh này bỏ lên thành phố đi làm. Dù biết ở quê cha mình chứng nào tật đấy, vẫn đối xử không tốt với ông bà, nhưng không biết phải làm cách nào vì mình là phận con. Anh mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho ông nội vì tuổi đã cao, lại có nhiều bệnh tật trong người nên thường xuyên đau yếu.

Sau khi cân nhắc vào toàn bộ hồ sơ vụ án cùng quá trình tranh tụng, HĐXX quyết định tuyên phạt mức án như trên.