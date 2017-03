Cục Điều tra VKSND Tối cao đã vào cuộc

Nội dung buổi làm việc là để làm rõ có hay không việc anh bị hai điều tra viên NHH và NXT (Công an tỉnh Bình Thuận) đánh đập trong quá trình lấy lời khai.

Theo một nguồn tin, Cục Điều tra VKSND Tối cao đang làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận để xác minh vụ án của anh Kết. VKSND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết là cơ quan điều tra (CQĐT) của VKSND Tối cao đang tiến hành làm việc theo đơn tố cáo của anh Kết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tháng 5-2013, tại nhà anh trai của anh Kết xảy ra một vụ xô xát làm một người chết. Anh Kết bị CQĐT Công an huyện Đức Linh khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi rút vụ án lên, tháng 8-2013, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đổi tội danh khởi tố anh kết thành tội giết người.

Anh Nguyễn Bá Kết bị kết án oan 10 năm tù về tội giết người nhưng không được xin lỗi, bồi thường. Ảnh: N.NGA

Tháng 9-2013, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm đã phạt anh Kết cùng ba bị cáo khác mỗi người 10 năm tù về tội giết người dù anh Kết kêu oan. Tháng 1-2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hủy phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với anh Kết để điều tra, xét xử lại vì thiếu chứng cứ buộc tội.

Tháng 10-2014, VKSND tỉnh Bình Thuận đã hủy bỏ quyết định thay đổi tội danh khởi tố với anh Kết của CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận. Cùng tháng này, CQĐT Công an huyện Đức Linh có kết luận điều tra lại với nội dung anh Kết có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng đề nghị VKSND huyện miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Sau 18 tháng bị tạm giam, anh Kết mới được trả tự do. Anh đã gửi đơn tới các cơ quan tố tụng yêu cầu bồi thường vì bị kết án giết người oan.

Khi chúng tôi tìm hiểu vụ án, đại diện VKSND huyện Đức Linh và VKSND tỉnh Bình Thuận đều khẳng định TAND tỉnh Bình Thuận phải bồi thường oan. Thế nhưng TAND tỉnh Bình Thuận lại cho rằng anh Kết có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng được miễn trách nhiệm hình sự chứ không phải anh không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi đó không phải là hành vi phạm tội được quy định trong BLHS để từ chối bồi thường.

Nhiều chuyên gia, trong đó có nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế đã không đồng tình với lập luận của TAND tỉnh Bình Thuận. Bởi lẽ việc một người chỉ có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng lại bị truy tố, kết án về tội giết người là đã bị làm oan rất rõ ràng (về tội giết người). Theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trách nhiệm bồi thường oan trong trường hợp này thuộc về TAND tỉnh Bình Thuận.