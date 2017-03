Cục Hải quan TP.HCM thắng kiện vụ phạt hàng nhập lậu

Trước đó, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của Công ty YI&Y, hủy một phần quyết định trên đối với việc xử phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm.



Theo hồ sơ, do có nghi vấn về hành vi buôn lậu, vào ngày 25-2-2012, Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV ra quyết định khám xét hàng hóa lô hàng có tên người nhận hàng là Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Hiền Vương (Công ty Hiền Vương).



Ba ngày sau, hải quan nhận được công văn của Công ty Hiền Vương từ chối nhận hàng với lý do có sự nhầm lẫn của người gửi hàng, xác nhận không phải hàng của công ty.

Cùng ngày, đại diện Công ty Hiền Vương tiếp nhận quyết định khám xét và cho biết có hợp đồng mua lô hàng hạt nhựa với Công ty YI&Y Recycling và sẽ cung cấp hợp đồng này vào ngày 29-5-2012.



Cục Hải quan TP.HCM.

Tuy nhiên, Công ty Hiền Vương không cung cấp được chứng từ chứng minh việc mua bán cũng như việc nhập khẩu lô hàng hạt nhựa nào tại các chi cục hải quan khác.



Căn cứ vào kết quả kiểm tra lô hàng trên và kết luận giám định, Đội Kiểm sát hải quan phát hiện Công ty Hiền Vương có hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu quy định tại Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP.



Ngày 20-7-2012, hải quan đã lập biên bản vi phạm, đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm cho Công an TP.HCM. Sau đó, công an, VKS TP có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Do đó, Cục Hải quan TP đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xử lý hành chính theo thẩm quyền.

Đến ngày 16-7-2013, Cục trưởng Cục Hải quan TP ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan số 113 đối với Công ty Hiền Vương. Cụ thể, phạt tiền 20 triệu đồng và hình phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm.



Công ty Hiền Vương đã khiếu nại, Công ty YI&Y khởi kiện Cục Hải quan TP.HCM ra TAND TP.HCM yêu cầu hủy quyết định xử phạt này.



Tại phiên tòa phúc thẩm, phía hải quan cho rằng có sự mâu thuẫn trong quyết định của bản án sơ thẩm. Cụ thể, phán quyết có nội dung là hủy một phần quyết định đối với hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm nhưng lại giữ nguyên quyết định phần xử phạt bằng hình thức phạt tiền.

Như vậy tòa sơ thẩm thừa nhận hành vi sai phạm của Công ty Hiền Vương nhưng lại bác bỏ hình phạt bổ sung của Cục Hải quan, chấp nhận cho tái xuất lượng hàng cấm nói trên đã thể hiện sự mâu thuẫn về mặt lập luận, chưa phù hợp với quy định...



Luật sư của phía hải quan và VKS đều cho là cấp sơ thẩm có nhiều sai phạm trong tố tụng, đề nghị hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ xét xử lại. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy đã đủ căn cứ xem xét vụ án này và sửa án như trên.