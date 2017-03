Cuồng ghen, xách dao truy sát người tình của vợ

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo (49 tuổi, trú Mỹ Đức, Hà Nội) 20 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, trong thời gian vào TP.HCM làm ăn, Đoàn nghi ngờ vợ mình ở nhà đã dan díu với anh Dương Đinh D. (41 tuổi, trú cùng huyện). Tháng 9-2012, Đoàn trở về quê để xác minh thì được vợ thừa nhận là có quan hệ tình cảm với anh D. Đoàn nhiều lần hẹn gặp anh D. để nói chuyện nhưng đều bị từ chối.

Sau đó, Đoàn quay trở lại TP.HCM để tiếp tục đi làm ăn. Đến tháng 11-2012, Đoàn về quê.

Một ngày cuối tháng 11-2012, Đoàn đi ăn sáng và uống rượu cùng bạn rồi đến nhà cha ruột chơi. Thấy cha không có ở nhà, Đoàn quay về, ra đến cổng thì nhìn thấy anh D. đang đứng nói chuyện với hàng xóm.



Bị cáo Đoàn tại tòa.

Sẵn men rượu trong người, Đoàn nảy sinh ý định trả thù anh D. Nghĩ là làm, Đoàn đi tìm hung khí và thấy một con dao bầu mũi nhọn ở trong nhà cha ruột, lén đến chỗ anh D. rồi đâm một nhát vào bụng trái nạn nhân.

Anh Chiểu (anh anh D.) và em họ anh D. vô can ngăn cũng bị Đoàn đâm đến mức phải xin thì Đoàn mới tha.

Sau khi gây án, Đoàn bỏ trốn vào huyện Hóc Môn (TP.HCM) làm nghề bán bắp, không có chỗ ở cố định. Đến tháng 12-2014, Đoàn bị bắt theo lệnh truy nã của CQĐT Công an huyện Mỹ Đức.

Theo kết luận giám định pháp y, anh D. bị tổn hại 78% sức khỏe, anh Chiểu bị tổn hại 34% sức khỏe, anh Tập từ chối giám định và không yêu cầu xử lý.

Bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội xác định việc các nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của Đoàn và do được mọi người can ngăn, đưa đi cấp cứu kịp thời. Do đó, Đoàn bị truy tố về tội giết người theo quy định tại điểm a, điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.