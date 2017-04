'Cướp đây, đưa tay lên', 'ô kê, súng giả mà bày đặt...'

Hai bị cáo Guo Chang Ming và Chen Zhi Hua tại tòa. Ảnh: HY

Ngày 11-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Guo Chang Ming (SN 1983) 10 năm tù và Chen Zhi Hua (SN 1993, đều mang quốc tịch Trung Quốc) chín năm tù cùng về tội cướp tài sản.



Theo hồ sơ, đầu tháng 4-2016, Guo Chang Ming và Chen Zhi Hua nhập cảnh không chính thức vào Việt Nam bằng đường bộ, đường thuỷ từ các tỉnh phía Bắc. Sau đó, cả hai mua vé tàu lửa vào TP.HCM. Trên đường vượt biên, Hua mua một khẩu súng đồ chơi có mô hình như súng thật với ý định đi đánh cướp.



Sau khi vào Sài Gòn thuê khách sạn ở được hai ngày, cả hai thuê một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Chiều ngày 20-4-2016, Ming chạy xe chở Hua đi từ quận 1 sang quận 7 mang theo khẩu súng và dao bấm lòng vòng trên những đoạn đường vắng.

Đến đường Trần Văn Trà, đoạn cổng sau toà nhà Water Front, phường Tân Phú, cả hai phát hiện anh NHC đang ngồi ở ghế xe ô tô Toyata Innova đang đỗ bên đường. Ming chạy đến đầu xe chặn, Hua lao lên xe dùng súng chĩa vào đầu anh C yêu cầu đưa ô tô nói bằng tiếng Trung Quốc. Anh C quan sát nhanh biết không phải súng thật nên chống cự lại, đưa tay chụp lấy khẩu súng và dùng điện thoại ném Hua. Hua đưa chân đạp vào người anh C và leo lên xe giằng co. Ming cũng lao lên phụ giúp.

Đúng lúc, một thanh niên đi ngang dừng xe đến can ngăn và có người đi đường báo bảo vệ khu phố Phú Mỹ Hưng . Công an đến kịp lúc lập biên bản phạm tội quả tang.

Chiếc xe hai bị cáo cướp hụt trị giá thị trường thời điểm đó khoản 482 triệu đồng nên hai bị cáo bị truy tố theo khoản 3 Điều 133 BLHS.

Tại toà, cả hai bị cáo đều khai rằng không có ý định cướp ô tô, chỉ cướp tiền. Bởi lẽ cả hai không biết chạy ô tô, không biết đường xá tại Sài Gòn…