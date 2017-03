Cướp giật tài sản mang về phòng trọ vẫn không thoát

Bị cáo Phan Thanh Quang trước vành móng ngựa.



Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/5/2015, Quang điều khiển xe máy đi lòng vòng trên đường Hùng Vương tìm ai sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Khi đi đến khách sạn Nice Swan đường Hùng Vương, Quang phát hiện thấy chị Văn Thị Phương Hồng trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng đang đi bộ băng qua lòng đường trên vai đeo một giỏ xách liền điều khiển xe áp sát rồi bất ngờ giật giỏ xách của chị Hồng. Khi xe chạy đến khu vực công viên đường 2/4, Quang dừng xe lục giỏ xách lấy tiền (2,9 triệu đồng) và điện thoại iPhone 5S cho vào cốp xe máy, còn giỏ xách và giấy tờ vứt lại ven đường. Sau đó, Quang điều khiển xe máy chạy về phòng trọ tại số 44 Dương Văn Nga, phường Vĩnh Hải. Còn chị Hồng sau khi bị cướp giật tài sản đã đến Công an phường Lộc Thọ trình báo sự việc.

Trong quá trình truy xét, đến 3h sáng cùng ngày, Công an phường Lộc Thọ và Công an phường Vĩnh Hải đến kiểm tra phòng trọ của Quang tại số 44 Dương Văn Nga phát hiện và thu giữ xe máy, bên trong cốp có 2,9 triệu và 1 điện thoại di động Iphone 5S, còn Quang khi phát hiện thấy Công an đến kiểm tra đã bỏ trốn. Đến ngày 19/5/2015 biết không thể nào thoát, Quang đã đến Công an phường Lộc Thọ đầu thú. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Quang cướp giật là 15.956.000 đồng.