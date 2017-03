‘Cướp nhẫn kim cương’ thành cướp điện thoại ‘cùi bắp’

Ngày 6-8, sau khi xét xử, TAND quận 2 (TP.HCM) đã quyết định nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào thứ Hai (10-8) vụ án Phạm Châu Tony bị truy tố về tội cướp tài sản.

Trước đó, bị cáo này bị truy tố về tội danh trên theo khoản 4 Điều 133 BLHS (khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình) với cáo buộc cướp chiếc nhẫn kim cương 7 tỉ đồng của người tình đại gia. Tuy nhiên, sau khi xét xử, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết chưa rõ.

Lại chuyện “cướp của người tình”

Sau khi có kết quả điều tra bổ sung, theo thẩm quyền, VKSND quận 2 đã ra cáo trạng truy tố Tony cướp tài sản theo khoản 1 Điều 133 BLHS (khung hình phạt 3-10 năm tù). Viện xác định Tony chỉ có hành vi cướp hai chiếc điện thoại di động của nạn nhân (trị giá 410.000 đồng), hành vi cướp nhẫn kim cương đã được loại trừ vì chưa đủ cơ sở xác định.

Theo cáo trạng mới, bà LYKH đã lập gia đình và ly hôn vào năm 2004. Thời gian này bà H. mở một hệ thống cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM và Vũng Tàu. Năm 2007, bà H. thuê Phạm Châu Tony vào làm quản lý tại cơ sở của mình ở Vũng Tàu rồi hai bên phát sinh quan hệ tình cảm.

Năm 2008, Tony nghỉ việc nhưng hai người vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 27-1-2009, Tony nhắn tin qua điện thoại yêu cầu bà H. chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản của mình nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm giữa hai người lên Internet. Tony cũng dọa mua súng bắn bà H. nếu bà báo công an. Bà H. đã làm đơn tố cáo gửi đến công an nhưng sau đó bà lại rút đơn tố cáo và không hợp tác nên Công an quận 2 ra quyết định không khởi tố vụ án.

Trưa 8-7-2013, Tony chủ động nhắn tin than vãn với bà H. nhà bị cắt điện mà không có tiền đóng, chủ động xin qua quận 2 gặp bà H. Đến 19 giờ cùng ngày, bà H. lái ô tô Mercedes đến trạm xe buýt Bến Thành đón Tony đến một quán ăn trên đường Trần Não, quận 2 ăn tối. Trong khi ăn, Tony nói với bà H. là chuẩn bị đi làm ăn xa đồng thời hỏi xin bà H. sự giúp đỡ về tiền bạc. Bà H. không đồng ý, hai bên nảy sinh bất đồng. Sau khi tính tiền, bà H. lái ô tô chở Tony (ngồi ghế phía trước, bên phải) và nhiều lần yêu cầu Tony đón taxi về.

Trước yêu cầu trên của bà H., Tony không đồng ý xuống xe và yêu cầu bà H. chở đi tìm chỗ đón taxi. Khoảng 21 giờ, xe đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường nối vào khu dân cư Eden. Thấy đường vắng người, Tony bất ngờ dùng chân đạp thắng xe và kéo cần số khiến xe dừng lại. Tony chồm người sang dùng tay đẩy bà H. ngồi áp sát vào lưng ghế. Sau đó, Tony nắm hai tay bà H. để tháo chiếc nhẫn có đính hạt kim cương trị giá 7 tỉ đồng.

Trong lúc giằng co, bà H. dùng tay trái bấm hạ kính cửa xe kêu cứu. Tony dùng tay trái bịt miệng bà H., đồng thời dùng tay phải đấm trúng mặt bà H., bẻ ngón tay đeo nhẫn của bà để tháo lấy chiếc nhẫn kim cương. Sau đó, bà H. tiếp tục giằng co và lấy lại được chiếc nhẫn này.

Ngoài hành vi cướp, Tony đã đánh bà H. gây thương tích 7% nhưng sau này bà H. đã có đơn đề nghị không xử lý.

Bị cáo Tony đang trả lời HĐXX. Ảnh: HY

Chỉ là chuyện giằng co vì ghen tuông?

Tại tòa, luật sư của bị cáo yêu cầu tòa phải triệu tập người bị hại và một số nhân chứng để làm rõ vụ án. Kiểm sát viên cho rằng nạn nhân đã có lời khai rõ trong hồ sơ, bà cũng không có yêu cầu đòi bồi thường và có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa (do chuẩn bị đi nước ngoài) như chủ tọa đã công bố. Việc các nhân chứng không có mặt tại tòa nhưng có lời khai đầy đủ nên không ảnh hưởng việc xét xử.

Trong phần xét hỏi, công tố viên dẫn lời khai của người bị hại để làm căn cứ truy tố Tony. Cụ thể, người bị hại có đơn xác nhận là bị lấy chiếc nhẫn, hai chiếc điện thoại và bị thương tích nhưng không yêu cầu bất cứ điều gì và xin giảm nhẹ tối đa cho bị cáo. Đồng thời, nạn nhân cũng cho biết đang điều trị bệnh và khá mệt mỏi về thể chất, tinh thần sau sự việc này và chỉ muốn được yên thân.

Còn bị cáo Tony thì cho rằng các tình tiết trong cáo trạng trái ngược với sự việc diễn ra. “Bị cáo và nạn nhân có quan hệ tình cảm kéo dài từ năm 2006 đến nay vẫn còn và chuyện ghen tuông thường xuyên xảy ra. Ngày xảy ra vụ án, sự việc cũng chỉ xung quanh quan hệ tình cảm ghen tuông, hoàn toàn không có chuyện cướp tài sản”. Bị cáo thừa nhận có dùng vũ lực với người tình như đánh, cắn nhưng không nhớ thế nào, chỉ làm theo quán tính, phản xạ. Bị cáo khẳng định không bẻ tay lấy nhẫn của bị hại.

Theo bị cáo, khi hẹn nhau, do bà H. đón trễ nên bị cáo bực mình. Do đó, trong suốt thời gian gặp nhau, đôi bên bất đồng, cao trào là chuyện bị cáo đòi xem điện thoại mà bà H. không cho nên dẫn đến nghi ngờ ghen tuông. Nhất là khi thời gian gần đây bà H. hay giấu điện thoại, chỉnh sang chế độ im lặng. Hơn nữa, nạn nhân còn nói là sẽ dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái với một người Hàn Quốc nào đó nên dẫn đến việc đôi bên xô xát. Tuy nhiên, bị cáo nói không biết tại sao lại gây thương tích 7% cho nạn nhân khi chỉ giằng co.

Bị cáo cho rằng cáo trạng dẫn giải ý sai, gây bất lợi cho mình. Chẳng hạn bị cáo không nói đi làm ăn xa mà khi nạn nhân kêu “anh đi đâu xa xa biến khỏi” nên bị cáo mới đáp lại rằng “anh đi xa em có giúp gì anh không”. Lúc ấy, công việc kinh doanh của bị cáo tại đây rất nhiều, làm gì cần phải đi xa.

Vô lý chuyện cướp điện thoại “cùi bắp” của người tình

Trong phần luận tội, VKS cho rằng bị cáo quanh co, không thành khẩn, thừa nhận việc phạm tội dù hồ sơ, chứng cứ, lời khai đã đủ căn cứ xác định. Tuy nhiên, do giá trị tài sản cướp không lớn (một điện thoại trị giá 60.000 đồng và một điện thoại 350.000 đồng), phạm tội lần đầu... nên đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tony 4-5 năm tù.

Tranh luận, ba luật sư đề nghị VKS rút truy tố và tòa tuyên bị cáo Tony không phạm tội cướp tài sản. Đồng thời, luật sư nêu vụ án có nhiều vi phạm tố tụng ảnh hưởng đến nội dung vụ án và trong vụ này có lỗi của nạn nhân. Đặc biệt, các luật sư cho rằng hồ sơ chứng cứ không đủ cơ sở buộc tội như công tố viên đã nêu. Vụ án này ban đầu có dấu hiệu mớm cung, truy cứu chuyện cướp nhẫn là sai sự thật. Ở đây, Tony chỉ nhặt điện thoại, không đánh để cướp, bởi sau khi nhặt đâu có tẩu thoát mà chỉ đi lững thững... Vụ án đơn thuần là “yêu nhau lắm cắn nhau đau”.

Một luật sư khác cho rằng Tony biết rất rõ giá trị hai điện thoại trên (chỉ 410.000 đồng) nên không thể nói là cướp và cần xem lại mục đích khi bị cáo này muốn lấy điện thoại (chỉ để xem tin nhắn vì ghen)...