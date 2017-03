Cướp vàng của lão ăn xin, bị 43 năm tù

Ngày 22-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm, phạt Trần Quốc Việt 15 năm tù và Cao Văn Sang bảy năm tù, cùng về tội cướp tài sản.

Việt và Sang cùng ba bị cáo khác là những thanh niên đã nhẫn tâm cướp hơn tám lượng vàng của ông lão ăn xin tội nghiệp ở chợ thực phẩm huyện Tam Nông (Đồng Tháp), gây bất bình trong dư luận.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp cũng đã xử phạt bị cáo Nguyễn Thái Tài 10 năm tù, Lê Đức Duy tám năm tù và Trần Văn Thanh Danh ba năm tù.

Bị cáo Việt và bị cáo Sang tại tòa phúc thẩm. Ảnh: HY





Ông lão ăn xin Nguyễn Văn Cưng cùng số vàng tích cóp được. Ảnh: GIA TUỆ

Theo tòa phúc thẩm, trong vụ án này Việt có vai trò chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp nên cần xử nghiêm. Án sơ thẩm tuyên phạt mức án như trên là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và không có cơ sở để giảm án nữa.

Theo hồ sơ, qua tìm hiểu, các bị cáo (đều ngụ huyện Tam Nông) đã biết được ông Nguyễn Văn Cưng, một người ăn xin năm nay đã gần 90 tuổi, có cất giấu vàng trong người và thường xuyên ngủ ngoài chợ thực phẩm huyện Tam Nông. Các bị cáo này đã bàn nhau tìm cách chiếm đoạt vàng của cụ. Khoảng 22 giờ tối 21-12-2013, Việt rủ bốn bị cáo còn lại đến chợ nơi ông Cưng đang ngủ. Sang, Duy đứng bên ngoài cảnh giới cho Tài vào thăm dò xem ông Cưng đã ngủ chưa. Tài vừa vào liền bị ông Cưng phát hiện. Tài dùng tay bịt miệng ông Cưng để Việt lấy hai chiếc quần dài và quần ngắn có chứa vàng mà ông Cưng đang mặc để lấy vàng rồi chạy thoát.

Bị cướp tài sản, ông Cưng đến công an trình báo. Qua truy xét, công an bắt giữ Việt cùng đồng bọn. Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng đã cướp của ông Cưng hơn 8,6 lượng vàng 24K, trị giá hơn 262 triệu đồng.

Tám tháng sau khi bị cướp, ông Nguyễn Văn Cưng đã được công an trả gần sáu cây vàng (gồm56 nhẫn vàng 24K, một nhẫn vàng 18K, một lắc đeo tay vàng 18K, một dây chuyền vàng 18K) cùng 60 triệu đồng (do các bị cáo đã bán đi một số vàng). Đây là tài sản mà ông Cưng đã chắt chiu, tích cóp được trong cuộc đời ăn xin tội nghiệp của mình.

Trong vụ này, vợ của Việt là Nguyễn Thị Oanh có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (cụ thể là nhận, sử dụng tiền và nữ trang của Việt cướp được khoảng 55 triệu đồng). Hiện Oanh đang bỏ trốn nên khi nào bắt được tòa sẽ xét xử sau.