Cướp ví tiền của người tình cũ

Lý do tòa yêu cầu điều tra làm rõ một số vấn đề từ lời khai của các bị cáo khai tại phiên tòa.

Theo đó, bị cáo Hoa cho rằng mình không phạm tội cướp, việc bị cáo lấy ví tiền của bị hại là ép bị hại viết giấy nợ, lúc bị cáo lấy ví tiền các bị cáo khác không biết.

Tương tự, bị cáo Vương cũng cho rằng mình đánh bị hại để ép đi viết giấy nợ chứ không có cướp tài sản của bị hại. Việc bị cáo Hoa lấy ví của bị hại đến khi đi nhậu Vương mới biết chứ trước đó không có bàn bạc gì. Còn lời khai của bị cáo tại các bản cung hoàn toàn không đúng sự thật vì bị cáo không khai như vậy mà điều tra viên đưa bốn tờ giấy trắng cho bị cáo ký khống sau đó điền vô.



Ba bị cáo tại tòa

Hơn nữa theo Vương, bị cáo cũng không nhận được bản kết luận điều tra mặc dù bị cáo có ký nhận, mãi sau đó VKS mới đưa cho bị cáo. Và bị cáo vẫn đi làm bình thường, vẫn vay ngân hàng, không bỏ trốn khỏi địa phương mà bị ra lệnh truy nã…



Theo cáo trạng, trước đây Hoa có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Nhật Minh. Tháng 1-2016, Hoa đứng ra vay vốn ngân hàng với số tiền 20 triệu đồng. Hoa đưa cho Minh 15 triệu đồng và cả hai thỏa thuận cùng đóng tiền ngân hàng để trả khoản vay trên.

Tháng 8-2016, Hoa và Minh chia tay. Kể từ thời điểm này, Minh không đồng ý đóng tiền ngân hàng cùng Hoa vì cho rằng số tiền Minh đã đưa cho Hoa mua sắm trước đó là tiền trả cho ngân hàng.

Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt CMND, giấy phép lái xe ô tô của Minh ép Minh viết giấy nợ để Minh có trách nhiệm trả tiền ngân hàng cùng Hoa.

Sau khi bàn bạc và thống nhất với Vương, Hoa lấy hình ảnh của người quen tên My làm quen với Minh trên Zalo.

Ngày 24-8-2016, Hoa (giả My) hẹn gặp Minh tại quán cà phê và nhờ My (thật) đến gặp Minh.

Vương khi đó gọi điện thoại cho Hưng nhờ đến hỗ trợ. Hưng rủ thêm Thành (chưa xác định).

Tại quán cà phê, My lấy lý do đi công việc nên về trước. Khi Minh điều khiển xe máy ra khỏi quán cà phê, Vương đi đến ngồi lên xe máy của Minh và yêu cầu Minh đi theo Vương, Minh không đồng ý và bỏ chạy thì bị Vương, Hưng, Thành xông vô đánh.

Lúc này, Hoa đi đến lấy một ví da trong túi quần của Minh (bên trong có 288.000 đồng, hai CMND, một giấy phép lái xe ô tô mang tên Minh) rồi bỏ vào cốp xe của mình. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Vương và đồng bọn đã khống chế Minh để đưa đi nơi khác viết giấy nợ. Lợi dụng sơ hở Minh bỏ chạy đến cơ quan công an trình báo.

Sau khi chiếm đoạt được chiếc ví thì Hoa, Vương, Hưng, Thành, My đi đến quán nhậu ăn uống...

Qua điều tra, ngày 25-8-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đưa Hoa, Hưng, My về làm việc. Tại đây, cả ba đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Còn Vương không có mặt ở địa phương. Cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đối với Vương. Đến ngày 15-6-2017 Vương bị bắt theo lệnh truy nã.

Đối với My do không biết mục đích khống chế Minh nhằm chiếm đoạt tài sản nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn Thành chưa xác định được lai lịch nên công an đang tiếp tục điều tra xác minh.