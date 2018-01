Cựu cán bộ Công an làm sai xin lỗi người bị oan

Tham dự buổi xin lỗi có đại diện lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, UBND phường Khánh Xuân, đại diện VKSND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.

Người mang thân phận bị can hơn ba thập niên

Liên quan đến vụ việc oan sai, theo hồ sơ, ngày 14-11-1985, ông Sáu bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tại nhà riêng vì nghi ngờ buôn bán hàng trái phép. Lệnh bắt không có sự phê chuẩn của VKS, khi công an bắt người không có đại diện chính quyền địa phương chứng kiến. Trong biên bản bắt, công an thu giữ một chai 65 ml dầu cam đã hư hỏng để làm vật chứng.

Ngày 21-11-1985, ông Sáu được thả bằng “lệnh tạm tha” của công an tỉnh với nội dung: “Bị can Nguyễn Lâm Sáu về địa phương và khi nào cơ quan pháp luật có giấy gọi, bị can phải đến đúng ngày, đúng giờ”...

Tuy nhiên, sau đó ông Sáu không hề thấy tờ giấy gọi nào của cơ quan pháp luật. Cũng từ đó ông Sáu và người con trai gửi đơn đi khiếu nại, kêu cứu khắp nơi.

Năm 2008 và 2010, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có văn bản chỉ đạo, yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Sáu.

Phản hồi, UBND tỉnh có Công văn 398, thừa nhận Công an tỉnh Đắk Lắk đã có những sai sót trong việc bắt ông Sáu… UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo công an tỉnh phải có văn bản chính thức công khai xin lỗi ông Sáu.

Tháng 7-2009, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuyển đơn của ông đến VKSND Tối cao xem xét, giải quyết. Ba tháng sau, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng chuyển đơn của ông đến Bộ Công an, VKSND Tối cao. Sau đó có nhiều cơ quan khác yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc.

Đến năm 2013, Công an tỉnh Đắk Lắk mới ra quyết định về việc giải quyết đơn khiếu kiện lần đầu đối với ông Nguyễn Lâm Sáu. Cơ quan An ninh điều tra thừa nhận, việc tạm giữ ông Nguyễn Lâm Sáu trong bảy ngày (từ ngày 18 đến 24-11-1985) và việc sử dụng sai mẫu biên bản khám xét và lệnh tạm tha trong quá trình tiến hành các hoạt động điều tra đối với ông Sáu, dẫn đến ảnh hưởng về mặt vật chất và tinh thần đối với ông Sáu.



Ông Nguyễn Lâm Sáu và con trai có mặt tại UBND phường Khánh Xuân từ rất sớm để dự buổi xin lỗi công khai.



Xin lỗi do sai sót nghiệp vụ

Tại buổi xin lỗi sáng nay (25-1), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết trong quá trình giải quyết đơn của ông Sáu đã phát hiện những vi phạm của ông Bùi Văn Nhị (nguyên trưởng Phòng An ninh kinh tế-văn hóa Công an tỉnh Đắk Lắk - người trực tiếp chỉ đạo), ông Bùi Văn Cường (nguyên cán bộ thực hiện lệnh bắt, khám xét). Cụ thể: Sử dụng tùy tiện và sai biểu mẫu tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra gồm: Mẫu biên bản khám xét (bắt, khám xét đối với ông Sáu trong trường hợp bắt khẩn cấp không phải là bắt giam nhưng sử dụng biểu mẫu biên bản khám xét trong trường hợp bắt giam); khi thay đổi biện pháp ngăn chặn phải sử dụng quyết định trả tự do lại sử dụng lệnh tạm tha, dẫn đến sai sót trong hoạt động điều tra, ảnh hưởng về mặt tinh thần đối với ông Sáu. Bên cạnh đó, việc tạm giữ ông Sáu cũng trái quy định, tạm giữ quá bảy ngày. Ngoài ra, sau khi ông Sáu được tạm tha, Phòng An ninh kinh tế-văn hóa không tiếp tục điều tra làm rõ để kết luận và giải quyết dứt điểm vụ việc là không đúng với quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Sáu.

Đại tá Nguyễn Thế Lực (Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) thay mặt Công an tỉnh Đắk Lắk nói lời xin lỗi công khai đối với ông Sáu. Đồng thời, mong ông Sáu chia sẻ những khó khăn của ngành, bỏ qua cho những sai sót trong nghiệp vụ của cán bộ điều tra đã gây oan sai cho ông. Đại tá Nguyễn Thế Lực cũng cam kết Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ thực hiện đầy đủ việc thỏa thuận bồi thường vật chất, tinh thần cho ông Sáu theo đúng quy định của pháp luật.

Có mặt tại buổi xin lỗi, ông Bùi Văn Nhị thừa nhận những sai phạm trong quá trình thực hiện hoạt động tố tụng theo kết luận của Công an tỉnh Đắk Lắk. Ông Nhị đã công khai xin lỗi ông Sáu và mong ông bỏ qua cho những sai phạm đã xảy ra trong quá khứ.



Ông Bùi Văn Nhị bắt tay, xin lỗi ông Sáu sau buổi xin lỗi công khai.



Luật sư Vũ Văn Lợi (người đại diện cho ông Sáu) đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện đúng cam kết, giải quyết tận cùng vụ việc, phục hồi lại quyền công dân, khẩn trương cấp các giấy tờ tùy thân cho ông Sáu.

Phát biểu tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Lâm Sáu đã chấp nhận lời xin lỗi của lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, lời xin lỗi của cá nhân ông Bùi Văn Nhị.

“Là con người, trong đời ai cũng sẽ mắc lỗi, sẽ có sai phạm. Có sai phạm nhưng quan trọng là có muốn sửa hay không. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Công an tỉnh Đắk Lắk, dù muộn màng nhưng tôi cũng thấy được an ủi phần nào” - ông Nguyễn Lâm Sáu chia sẻ.



Cán bộ công an đến bắt tay, thăm hỏi ông Sáu sau buổi xin lỗi.



Ông Sáu cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng ông trong suốt chặng đường kêu oan.

Kết thúc buổi xin lỗi, Đại tá Nguyễn Thế Lực, các cán bộ công an tham dự buổi xin lỗi đã đến bắt tay ông Sáu và người thân của ông hỏi thăm sức khỏe, mong ông thông cảm, bỏ qua và hướng dẫn ông liên hệ với các phòng ban chức năng của công an tỉnh, Công an TP Buôn Ma Thuột để phục hồi lại các quyền lợi. Ông Bùi Văn Nhị cũng đến bắt tay, ôm, nói chuyện, tiếp tục gửi lời xin lỗi đến ông Sáu.