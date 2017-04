Cựu công an dùng nhục hình lại bị... dụ cung?

Ngày 13-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở lại phiên phúc thẩm và đã tuyên huỷ án sơ thẩm vụ bị cáo Huỳnh Ngọc Tòng (SN 1975, nguyên thiếu tá, đội phó Đội Điều tra Công an TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) và đồng phạm dùng nhục hình. Theo đó, HĐXX nhận định vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ cũng như chứng cứ kết tội chưa đủ cơ sở vững chắc nên cần thiết phải điều tra lại để làm rõ...



Hai bị cáo tại phiên toà sáng 13-4

Xử sơ thẩm ngày 17-5-2016, Tòng bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 18 tháng tù, Phạm Xuân Bình (SN 1985, nguyên thiếu úy, cán bộ điều tra Công an TP Cao Lãnh) 11 tháng 11 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam). Sau bản án sơ thẩm, ông Tòng và ông Bình kháng cáo kêu oan. Gia đình bị hại kháng cáo tăng hình phạt các bị cáo. Nguyên đơn dân sự cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.



Đại diện VKS cho rằng bản án sơ thẩm tuyên có cơ sở. Từ đó, đề nghị HĐXX tuyên bác các kháng cáo kêu oan, giữ nguyên hình phạt tù các bị cáo.

Luật sư của các bị cáo cho rằng CQĐT chỉ dựa vào lời khai duy nhất của nhân chứng Phạm Quốc Nhật (tự Đỏ) để truy tố là khiên cưỡng. Luật sư của bị cáo Bình cho là CQĐT chỉ dựa vào lời khai nhận tội của Bình để kết tội Bình mà không có một chứng cứ nào phù hợp, liên quan đến lời khai này, mặc dù trong quá trình điều tra ngay từ những bản cung đầu tiên Phạm Xuân Bình đã có lời khai chứng minh việc ngoại phạm của mình. Các Điều tra viên đã dùng những thủ đoạn dụ cung (lợi dụng lúc gia cảnh của bị can: nói vợ của bị can đang mang thai rất yếu, cha bị can đau nặng… hứa hẹn sẽ thả bị can nếu như bị can Bình chịu nhận là có “đá vào mông”, “tát vài cái tát tai” đối với Nguyễn Tuấn Thanh)... Từ đó, yêu cầu HĐXX huỷ án sơ thẩm để điều tra xét xử lại.

Theo hồ sơ, ngày 16-11-2012, ông Nguyễn Tuấn Thanh (ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, Long An) bị Công an TP Cao Lãnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đến tối cùng ngày, ông Tòng lấy lời khai của ông Thanh tại phòng làm việc của Công an TP Cao Lãnh.

Ông Bình cùng một cán bộ công an khác đứng ngoài hành lang canh gác. Tiếp đó, lãnh đạo đã chỉ đạo làm thủ tục tạm giữ hình sự đối với ông Thanh và chuyển ông Thanh đến nhà tạm giữ.

Khi tiếp nhận, cảnh sát tư pháp phát hiện ông Thanh với hai bắp tay bị bầm đỏ, màu sẫm, phía ngực bầm đỏ; hai vai có vết trầy đỏ, hai chân từ đầu gối trở xuống có vết xây xát ửng đỏ, chân đi khập khiễng.

Đến trưa hôm sau, ông Thanh gục trên bàn ăn, khuôn mặt xanh, miệng chảy nước dãi… Ông Thanh được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu nhưng đã tử vong.

Kết quả giám định xác định nguyên nhân tử vong của ông Thanh vì chấn thương do lực tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, trong đó có vùng nguy hiểm như ức, thượng vị.

VKSND Tối cao đã khởi tố, điều tra vụ án dùng nhục hình đối với Tòng và Bình. Qua điều tra, kết luận Tòng và Bình đã có hành vi dùng tay, chân và cây ba trắc đánh ông Thanh bị thương nặng dẫn đến tử vong.